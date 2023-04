MONOPOLY GO! è la nuova versione digitale del classico gioco da tavolo di Hasbro che offre tutte le caratteristiche del gioco originale con tutta una serie di funzionalità per i dispositivi Android.

Il gioco del Monopoli torna sugli smartphone con una nuova edizione per Android

MONOPOLY GO! include nuovi tabelloni ispirati alle città più famose del mondo, a terre straordinarie e luoghi di fantasia, nuovi segnaposto e tanti nuovi personaggi che prendono vita all’interno del gioco.

Questa edizione digitale offre eventi cooperativi e la possibilità di derubare le banche di amici e familiari, raccogliere e scambiare con loro sticker pieni di storie e completare gli album per ottenere enormi ricompense. MONOPOLY GO! include anche nuovi mini giochi come probabilità che offrono la possibilità di collaborare con gli amici.

Per il resto il gioco include gli elementi che hanno fatto la fortuna del board game originale come ad esempio prigioni, stazioni, proprietà, imprevisti e probabilità, pedine e molto altro.

MONOPOLY GO! è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare alcuni elementi di gioco.

A seguire trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

