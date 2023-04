Conoscevamo già, grazie a precedenti fughe di notizie, la data di presentazione dei prossimi dispositivi Xiaomi, ora l’azienda conferma il giorno del 18 aprile come data di presentazione ufficiale di Xiaomi Pad 6, durante lo stesso evento dovrebbe contestualmente avere luogo la presentazione dell’ultimo flagship dell’azienda, che nel frattempo si lascia intravedere tra le mani del CEO di Leica.

L’azienda ufficializza la data per la presentazione di Xiaomi Pad 6 che nel frattempo si mostra su Geekbench

Quello che vedete poco sotto è il poster con il quale la società ha confermato la data di presentazione fissata per il prossimo tablet dell’azienda, Xiaomi Pad 6: grazie al teaser possiamo inoltre vedere le colorazioni in cui sarà disponibile il dispositivo, ovvero nero, beige e blu.

Allo stesso tempo, oltre a conoscere con certezza la data di presentazione, abbiamo modo di vedere confermate alcune caratteristiche tecniche (il processore) del modello Pro di Xiaomi Pad 6, su Geekbench è infatti stato individuato un dispositivo con codice modello 23046RP50C, associato da precedenti indiscrezioni proprio al tablet in questione. Il dispositivo sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e GPU Adreno 730, stando ai dati condivisi il tablet ha totalizzato un punteggio single-core di 1712 e un punteggio multi-core di 4348.

Ciò non fa altro che confermare quanto trapelato in precedenza, secondo cui le specifiche tecniche dei due tablet a marchio Xiaomi sarebbero le seguenti:

Display: LCD con diagonale tra 11” e 12″ Risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel) o 3K (3040 x 1900 pixel) in 16:10 Frequenza di aggiornamento a 120 o 144 Hz Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

SoC: Qualcomm Snapdragon 870 (modello base) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 o MediaTek Dimensity 9000 (modello Pro)

Memoria RAM: fino a 12 GB

Fotocamera posteriore: tripla

Audio: stereo (quattro speaker)

Spazio di archiviazione: fino a 512 GB

Reti mobili: 5G (solo su varianti con connessione dati)

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C

Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: 10000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata 67 W (modello base) 120 W (modello Pro)

Sistema operativo: MIUI 14 for Pad basata su Android 13

Non ci resta che attendere qualche giorno per veder confermato o eventualmente smentito quanto sopra esposto.

Il prossimo flagship dell’azienda si lascia intravedere tra le mani del CEO di Leica

Come già detto, durante l’evento fissato per il 18 aprile, verrà presentato anche il prossimo smartphone di punta dell’azienda, Xiaomi 13 Ultra; del dispositivo in questione abbiamo già visto diverse indiscrezioni nel corso del tempo, come per esempio le presunte configurazioni di memoria e relativi prezzi.

Sul web sono recentemente state condivise alcune immagini raffiguranti un incontro tra i maggiori esponenti di Xiaomi e Leica, incontro durante il quale le due aziende hanno presumibilmente discusso della loro cooperazione strategica nell’imaging mobile e dei futuri piani di ricerca e sviluppo. Ciò che è interessante è come si intraveda, tra le mani del CEO di Leica Matthias Harsch, un dispositivo inedito.

Come potete notare dalle immagini e come sottolineato dal leaker Digital Chat Station, quello tra le mani del dirigente Leica sembrerebbe proprio uno Xiaomi 13 Ultra in colorazione verde oliva; i tratti più distintivi che portano a tale considerazione sono ovviamente i bordi curvi del pannello posteriore dello smartphone e l’imponente modulo che ospita il comparto fotografico principale. Bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno per scoprire tutto di Xiaomi 13 Ultra.

