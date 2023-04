Xiaomi ha annunciato un evento di lancio globale per il 18 aprile, appuntamento in occasione del quale sarà finalmente presentato l’atteso nuovo smartphone di punta dell’azienda: stiamo parlando di Xiaomi 13 Ultra.

Stando a quanto è possibile apprendere, il 18 aprile è anche il giorno in cui lo smartphone sarà lanciato in Cina ed insieme ad esso dovrebbe arrivare pure Xiaomi Pad 6.

Tra le principali caratteristiche di Xiaomi 13 Ultra non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM con tecnologia LPDDR5X, fino a 512 GB di memoria integrata (con standard UFS 4.0), una batteria da 4.900 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 90 W e in modalità wireless a 50 W) e l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13.

Primi scatti di prova per Xiaomi 13 Ultra

Tra i punti di forza del nuovo smartphone di Xiaomi vi dovrebbe essere il comparto fotografico, che dovrebbe poter vantare una fotocamera frontale da 32 megapixel e una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel e altri 3 sensori da 50 megapixel (uno con ottica ultra grandangolare e due con zoom).

E proprio con riferimento al comparto imaging il colosso cinese nelle scorse ore ha deciso di fornirci un’interessante anticipazione, pubblicando una serie di immagini catturate con il nuovo smartphone.

Basta un rapido sguardo per apprezzare la qualità dei dettagli che la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra è in grado di garantire a chi deciderà di acquistare questo smartphone, che si candida a divenire il modello di riferimento per la fotografia mobile del 2023:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando Xiaomi 13 Ultra sarà effettivamente disponibile nel nostro Paese e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (sicuramente si sfonderà il tetto di 1.000 euro).

