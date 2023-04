Se siete sempre stati stuzzicati dalla voglia di provare uno smartphone pieghevole, allora questo potrebbe essere il momento giusto: Samsung Galaxy Z Flip4 è in offerta su Amazon al minimo storico, con uno sconto di ben 450 euro rispetto al prezzo di listino consigliato.

Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon al minimo storico

Samsung Galaxy Z Flip4 è un dispositivo pieghevole con formato a conchiglia, simile a quello utilizzato prima dell’avvento degli smartphone: la differenza la fa ovviamente lo schermo, che va a coprire l’intera superficie al posto di far spazio alla tastiera nella “metà” inferiore. A livello hardware si tratta di uno smartphone Android di fascia alta, vista la presenza di un pannello Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

Il comparto fotografico vede una fotocamera anteriore da 10 MP integrata nello schermo tramite foro e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP. Manca la porta per il jack audio da 3,5 mm, ma sono comunque presenti 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La resistenza all’acqua è garantita dalla certificazione IPX8, che consente a Galaxy Z Flip4 di rimanere immerso fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. La batteria è da 3700 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica inversa.

Rispetto al modello precedente, Samsung ha integrato una cerniera più sottile e ha lavorato su una maggiore ottimizzazione dei bordi. Il pieghevole è uscito con Android 12 e la One UI 4.1.1, ma già da qualche tempo può contare su Android 13 e sulla One UI 5.1 (che ha debuttato con la serie Galaxy S23). In base alle promesse di Samsung, dovrebbe arrivare almeno fino ad Android 16 e ricevere un totale di cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy Z Flip4 è stato lanciato ad agosto al prezzo consigliato di 1149 euro (versione 8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 450 euro, a 699 euro con spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon). Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sul noto sito. Se siete interessati potete cliccare sul link qui sotto, mentre più in basso e qui sopra potete dare uno sguardo alla nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

>>Acquista Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta<<

