Google Contatti si appresta ad accogliere qualche novità all’interno delle sezioni dei singoli contatti: in futuro avremo modo di scoprire un nuovo design per le foto e di dare un’occhiata al meteo disponibile presso gli indirizzi dei contatti stessi. Vediamo cosa sappiamo finora.

Google Contatti si prepara a qualche cambiamento

Le novità di Google Contatti che stiamo per mostrarvi provengono dal canale Telegram Google News e non sono per il momento disponibili lato utente. Dovrebbero comunque arrivare con un futuro aggiornamento dell’app Android, anche se non sappiamo quanto ci vorrà. La prima cosa che possiamo notare negli screenshot comparativi qui sotto è la presenza del meteo, che mostra che tempo fa nella città indicata nell’indirizzo del contatto (ammesso di averlo aggiunto, ovviamente).

La parte inferiore non sembra nascondere novità, mentre volgendo lo sguardo più su possiamo vedere un cambiamento per la foto assegnata al contatto, ora integrata all’interno di un cerchio che ci pare più coerente con lo stile grafico generale del sistema operativo. In più, se il numero di un contatto è registrato con il suo account Google, saremo in grado di condividere la posizione tramite Google Maps direttamente da Google Contatti, sfruttando il pulsante “Location sharing“.

Come detto, queste novità non sono ancora disponibili lato utente, ma risultano “nascoste” all’interno dell’app. Per vederle ci toccherà attendere un aggiornamento futuro. Per verificare di avere a bordo del vostro smartphone Android l’ultima versione di Google Contatti, potete seguire il badge qui in basso. Secondo voi si tratta di cambiamenti utili? Fateci sapere la vostra.

