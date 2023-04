Euronics lancia un nuovo concorso online che mette in palio gift card e weekend in Olanda per assistere alla finale della UEFA Women’s Champions League 2023. Scopriamo come funziona nel dettaglio il concorso “Vinci con le fuoriclasse” e come partecipare.

Euronics lancia il concorso “Vinci con le fuoriclasse”

Il concorso Euronics è disponibile fino al 10 maggio 2023 e mette in palio tantissime gift card da 50 euro da spendere presso la catena e otto weekend per due persone per vedere dal vivo la finale della Champions League femminile, che si terrà presso il PSV Stadium di Eindhoven il prossimo 3 giugno.

Per partecipare dovete effettuare una spesa di almeno 100 euro nei negozi Euronics o sul sito e registrare l’acquisto sul sito vinciconlefuoriclasse.it: le gift card vengono assegnate tramite instant win, dunque saprete subito se avrete vinto o meno, mentre per i weekend in Olanda dovrete attendere l’estrazione finale, che avverrà entro il 12 maggio 2023. Comprando un prodotto a marchio HP o Hisense, potrete raddoppiare le possibilità di vincita in entrambe le estrazioni.

Il nuovo concorso Euronics si inserisce nell’ambito della sponsorizzazione di tutte le competizioni UEFA di calcio femminile e delle iniziative di sostegno di una pratica più egualitaria per la disciplina, che vedrà la nota catena in campo anche con la campagna “Tifa per il cambiamento”. Per partecipare potete approfittare delle iniziative promozionali disponibili sul sito o nei negozi Euronics, come lo Speciale Audio Video di aprile e gli Star Days.

