Da parecchi anni il settore della domotica è tra i più redditizi del panorama tecnologico e non, sia per quanto concerne le attenzioni rivolte dai brand che per l’adozione da parte degli utenti, in costante ascesa. Uno degli elementi trainanti in tal senso proviene dai colossi del settore come Apple e Google, perennemente alla ricerca di quel quid in più che possa migliorare il proprio ecosistema di domotica.

Ebbene, proprio il colosso di Mountain View sembrerebbe aver trovato in Android Auto una piattaforma florida in cui implementare al meglio non solo l’ecosistema legato a Google Home ma anche le applicazioni di domotica di terze parti al fine di offrire agli utenti un ulteriore luogo digitale in cui controllare e gestire i dispositivi dell’internet of things.

Google punta forte sulle app di domotica per Android Auto

Nel 2021 fu Samsung uno dei primi produttori a portare la propria applicazione di domotica, SmartThings, su Android Auto implementando un’interfaccia semplice e intuitiva tramite la quale mettere disposizione dei controlli touch immediati facilmente raggiungibili alla guida.

Attualmente Android Auto offre un controllo della domotica che fa affidamento esclusivamente sul Google Assistant e sui comandi vocali a esso legati, allo stesso modo in cui è possibile controllare gli accessori smart tramite un dispositivo Google Nest.

Il problema di questo sistema è la mancanza di un controllo granulare dei vari parametri nonché l’impossibilità di utilizzo nei sistemi di infotainment che non supportano il Google Assistant o l’input vocale.

In virtù di questa novità, Google consentirà agli sviluppatori di portare le app di IoT sulle automobili.

In sostanza, prossimamente gli utenti di Android Auto potranno scaricare e installare applicazioni di domotica realizzate appositamente per la piattaforma grazie alla Android for Cars App Library la quale offre agli sviluppatori le seguenti possibilità descritte da Google stessa attraverso le seguenti linee guida:

Progetta l’esperienza della tua app utilizzando la nostra guida per gli sviluppatori e le linee guida sulla qualità delle app. Sviluppa utilizzando l’ultima versione della “Android for Cars App Library” in modo da poter ricevere feedback degli utenti fin dall’inizio. Esegui test utilizzando l’unità principale desktop. Pubblica la tua app per chiudere o aprire test sul Google Play Store al fine di ricevere feedback di pre-produzione dagli utenti. Pubblica la versione finale dell’app sulle automobili con Android Auto.

Iniziative del genere unite alla nuova interfaccia “Coolwalk” testimoniano il potenziale sconfinato di Android Auto in un settore in perenne evoluzione in cui Google auspica di distinguersi dalla concorrenza, di nuovo.

