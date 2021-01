Oltre a presentare ufficialmente la serie Galaxy S21, oggi Samsung ha rivelato che sta per integrarsi con un’altra piattaforma di Google.

Dopo l’annuncio che quest’anno Samsung accoglierà i dispositivi Nest su SmartThings, il colosso sudcoreano ha comunicato che presto porterà SmartThings su Android Auto.

Con questa integrazione gli utenti saranno in grado di eseguire azioni come accendere le luci della veranda o regolare la temperatura del termostato dalla loro auto prima di tornare a casa.

A breve Samsung porterà SmartThings su Android Auto

L’azienda non ha condiviso immagini dell’interfaccia, ma una versione di Android Auto mostrata durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 include una selezione di automazioni come “Coming home” e “Going out” che potrebbero consentire, ad esempio, di eseguire azioni come accendere o spegnere le luci del giardino, aprire o chiudere il portone di un garage, oppure regolare altri dispositivi all’interno della smart home.

Sull’interfaccia è inoltre presente un pulsante “posizioni”, ma al momento non possiamo ancora essere sicuri della sua funzionalità, tuttavia non è chiaro se l’app SmartThings sarà integrata con Google Assistant su Android Auto.

Samsung non ha specificato esattamente quando SmartThings arriverà su Android Auto, limitandosi a dire che Samsung Galaxy S21 supporterà questa integrazione.

