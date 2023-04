Qualche ora fa, in Cina, il produttore cinese ZTE ha presentato il proprio smartphone flagship ZTE Axon 50 Ultra, successore dell’Axon 40 Ultra presentato lo scorso anno.

Rispetto al predecessore, migliora leggermente dal punto di vista delle prestazioni (ma non compie un vero e proprio salto generazionale), mantiene pressoché invariato il design ma perde la sua caratteristica peculiare: la fotocamera anteriore non è più nascosta sotto al display.

ZTE Axon 50 Ultra è ufficiale in Cina

Come anticipato in apertura, ZTE Axon 50 Ultra fa il suo debutto in Cina e si configura come erede dell’Axon 40 Ultra lanciato lo scorso anno.

Rispetto al predecessore, diventa un pelo più compatto dato il display curvo (un AMOLED) passa da 6,8 a 6,67 pollici di diagonale, offrendo risoluzione Full HD+ (in 20:9) e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. All’anteriore, lo smartphone, perde la sua peculiare caratteristica, ovvero la fotocamera sotto al display; il modello 2023, infatti, offre una più classica fotocamera collocata all’interno di un foro circolare.

Per concludere i discorsi legati all’estetica, Axon 50 Ultra è molto simile al predecessore al posteriore dove, all’interno di un’isola rettangolae, troviamo il comparto fotografico principale (triplo ancora una volta). I tre sensori, disposti a semaforo, mantengono le funzionalità di quelli del modello 2022 ma vengono aggiornati: il sensore principale (circondato da un anello d’oro chiamato “Venus Ring”) è l’IMX787 di Sony da 64 megapixel con stabilizzazione ottica; ad affiancarlo troviamo due sensori da 50 megapixel, un teleobiettivo stabilizzato otticamente per lo zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare.

Una peculiarità dello ZTE Axon 50 Ultra è la compatibilità con la messaggistica satellitare bidirezionale sull’infrastruttura satellitare BeiDou (BDS) con la possibilità di inviare e ricevere messaggi SMS in aree prive di un’adeguata connessione di rete (mobile o Wi-Fi che sia).

Per il resto, lo smartphone gira attorno allo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, non compiendo un completo salto generazionale rispetto al modello precedente: a causa di ciò, pur proponendo le velocissime RAM LPDDR5X, per quanto concerne le memorie interne si deve accontentare delle non più recentissime UFS 3.1 che sono rese sicure da un chip di sicurezza sviluppato da ZTE che esegue crittografia a livello hardware.

ZTE Axon 50 Ultra può contare, inoltre, sul supporto alle reti 5G, su un completissimo comparto connettività, su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W e arriva con a bordo la ZTE MyOS 13 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa dello ZTE Axon 50 Ultra.

Dimensioni: non comunicate

Peso: non comunicato

Materiali: vetro (fronte e retro), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (frame laterale) Display: AMOLED da 6,67” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: fino a 144 Hz 10-bit HDR10+

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB , 256 GB , 512 GB , 1 TB (UFS 3.1)

, , , (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con doppio Flash LED dual-tone Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF, AF Laser e OIS Sensore tele da 50 MP con PDAF e OIS per lo zoom ottico 3x Sensore ultra-grandangolare da 50 MP con PDAF Registrazione video fino a 8K a 30 fps o 4K a 120 fps

con doppio Flash LED dual-tone Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio speaker), DTS: X Ultra

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB Type-C 3.1

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE), (dual-band, L1+L5), , Emergenze: Connessione satellitare bidirezionale (tramite BeiDou)

(tramite BeiDou) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ZTE MyOS 13 basata su Android 13

Quando arriva e quanto costa ZTE Axon 50 Ultra

Oltre alle dimensioni e al peso dello smartphone, unici dettagli mancati lato scheda tecnica, ZTE non ha comunicato i dati relativi alla disponibilità o al prezzo del nuovo Axon 50 Ultra.

Se per quanto concerne il mercato cinese queste informazioni potrebbero essere comunicate a breve (lo smartphone dovrebbe essere disponibile entro la fine di aprile), per quanto concerne il mercato global è molto difficile stimare delle tempistiche per la disponibilità o, addirittura, azzardare previsioni sul prezzo.

Potrebbero interessarti anche: Recensione ZTE Axon 30 Ultra: 144 Hz, Snapdragon 888 e prezzo interessante e Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese