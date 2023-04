Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di Android Auto volto al miglioramento di questa piattaforma che, pur non rientrando tra quelle a cui Google dedica più attenzioni, negli ultimi mesi è stata protagonista di importanti cambiamenti.

Dopo una lunga attesa, infatti, il colosso di Mountain View ha rilasciato la nuova interfaccia, nome in codice Coolwalk e poi ha proseguito con gli aggiornamenti mensili, risolvendo alcuni dei bug riscontrati dagli utenti e l’ultimo della serie (la versione 9.3) è stato rilasciato proprio la scorsa settimana.

Android Auto ha un nuovo widget per il meteo

Purtroppo il team di Google non fornisce molti dettagli sulle novità via via introdotte in Android Auto o sulle funzionalità in fase di test e, pertanto, per scoprire cosa bolle in pentola è necessario attendere che i primi utenti si accorgano delle modifiche.

Quando è stata rilasciata l’interfaccia Coolwalk il colosso di Mountain View ha reso noto che ci sarebbero state delle novità anche per il widget meteo e, stando alle segnalazioni più recenti, i primi utenti stanno iniziando a visualizzarlo.

Chi visualizza il nuovo widget non ha dovuto fare nulla per farlo apparire e ciò suggerisce che la sua presenza dipenda da un aggiornamento lato server (pare che non siano state aggiunte apposite nuove opzioni nel menu delle impostazioni).

Così come viene mostrato da questo screenshot, il widget fornisce informazioni sulla temperatura attuale (oltre che sulla minima e sulla massima della giornata) e sulle condizioni meteo (con un’icona) e se viene toccato si attiva Google Assistant, che fornirà i relativi dettagli.

Al momento il nuovo widget meteo di Android Auto è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti e pare che ancora non sia perfettamente funzionante (qualcuno, ad esempio, lamenta una certa imprecisione delle informazioni fornite, in quanto il sistema non si aggiorna con le varie località attraverso le quali si passa durante gli spostamenti).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Android Auto (la v. 9.3.6314) da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: