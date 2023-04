Utilizzare un punto di ritiro Amazon conviene. Non si tratta solo di una questione di comodità. Fino al prossimo 31 luglio 2023, infatti, per i clienti Amazon selezionati c’è la possibilità di ottenere uno sconto di 10 euro sul proprio ordine optando per la consegna presso un punto di ritiro Amazon. Ecco i dettagli della promozione:

10 euro di sconto utilizzando un punto di ritiro Amazon

La promozione lanciata da Amazon è davvero semplice e non richiede procedure particolari: vi basta accedere ad Amazon utilizzando il link qui di sotto. Se il vostro account è stato selezionato ricevere un buono sconto di 10 euro da utilizzare per un ordine di almeno 25 euro (da raggiungere anche con più prodotti). Lo sconto sarà applicato in automatico al carrello ma solo se la consegna avverrà presso un punto di ritiro Amazon sparso sul territorio nazionale.

Da notare, inoltre, che lo sconto è valido esclusivamente per gli acquisti su Amazon.it e solo per i prodotti venduti da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi, quindi, i prodotti dei rivenditori del Marketplace di Amazon oltre che i prodotti Warehouse. C’è tempo fino al prossimo 31 di luglio 2023 per utilizzare il buono. Per ogni account selezionato è previsto un solo buono, non cumulabile con altre operazioni simili.

Per verificare se la promozione è disponibile per il vostro account Amazon potete, quindi, accedere alla pagina dedicata alla promozione tramite il link qui di sotto:

>> Ottieni qui il Buono Amazon da 10 euro utilizzando un punto di ritiro <<