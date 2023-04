Torniamo a parlare di Samsung Good Lock, uno degli applicativi più popolari e apprezzati del colosso sudcoreano i cui software proprietari, soprattutto in passato, hanno spesso ricevuto critiche severe. A onor del vero, negli ultimi anni Samsung ha saputo risollevare con successo la propria reputazione in tal senso e Good Lock simboleggia meglio di qualsiasi altra applicazione proprietaria le scelte vincenti operate dall’azienda in ambito software.

Quest’ultima non è altro che una suite realizzata dal produttore composta da app (altresì conosciute come moduli) di personalizzazione grazie alle quali cambiare radicalmente l’interfaccia del proprio Samsung Galaxy nonché le sue funzionalità in maniera avanzata al fine di arricchirne l’esperienza utente.

Samsung Good Lock si aggiorna alla versione 2.2.04.58

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato degli aggiornamenti di alcuni tra i moduli più popolari dell’app tra i quali è doveroso annoverare Camera Assistant e One Hand Operation+. Ebbene, in data odierna Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Good Lock (versione 2.2.04.58) che porta in dote numerose correzioni di bug nonché migliorie all’interfaccia utente.

Il changelog ufficiale della nuova versione, particolarmente essenziale, fa riferimento ad alcuni miglioramenti dell’interfaccia senza però scendere in ulteriori dettagli. In tal senso, l’unica informazione condivisa degna di nota è il miglioramento del sistema dei badge di notifica all’interno dei singoli moduli. Migliorata, infine, la traduzione verso la lingua cinese.

Stiamo dunque parlando di un aggiornamento minore il cui obiettivo, come spesso avviene in questi casi, è la correzione di errori e bug. Di seguito trovate il changelog completo:

Bug fixes and UI improvement

Chinese translation update

Update badge logic improvement

L’aggiornamento è in fase di rilascio anche in Italia, paese che rientra nel novero di quelli in cui è disponibile Good Lock. Per scaricarlo basterà recarsi sul Galaxy Store e accedere alla sezione “Menu > Aggiornamenti“.

Qualora voleste, invece, provare per la prima volta Samsung Good Lock, sarà sufficiente recarsi sul Galaxy Store per scaricare la suite di personalizzazione di Samsung.

Potrebbe interessarti anche: In arrivo un Samsung Galaxy Tab S9 FE? Forse addirittura due