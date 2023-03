In occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S22, il colosso coreano ha rilasciato l’applicazione Camera Assistant, soluzione che consente agli utenti di avere un controllo maggiore sulle prestazioni dell’app Fotocamera pre-caricata.

Nelle settimane successive l’app Camera Assistant è stata rilasciata anche per altri smartphone Galaxy di fascia alta appartenenti alle serie Galaxy Note, Galaxy S e Galaxy Z ma una sua funzionalità è rimasta un’esclusiva di Samsung Galaxy S22: stiamo parlando di Auto Lens Switching.

L’app Camera Assistant si aggiorna con una novità

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Samsung ha rilasciato un aggiornamento di Camera Assistant, che arriva così alla versione 1.1.01.0 e tra le novità principali di tale update vi è l’implementazione della funzionalità Auto Lens Switching per altri smartphone.

In particolare, la funzionalità arriva sulle serie Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4 a condizione che lo smartphone sia aggiornato alla versione 5.1 dell’interfaccia One UI.

Auto Lens Switching è attivata per impostazione predefinita sui telefoni Samsung compatibili, il che significa che l’app Fotocamera di serie su un telefono supportato passerà dall’obiettivo principale al teleobiettivo in base all’illuminazione ambientale disponibile (il teleobiettivo ha un’apertura minore rispetto al sensore principale e, pertanto, non può raccogliere la stessa quantità di luce).

In situazioni di scarsa illuminazione, se il software dello smartphone ritiene che non ci sia abbastanza luce per offrire una buona immagine dal teleobiettivo, passa automaticamente alla fotocamera principale ed effettua un crop per acquisire uno scatto ingrandito.

Si tratta, in sostanza, di una delle chicche studiate dal team di sviluppatori del colosso coreano per garantire agli utenti un’esperienza più piacevole.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se avete uno degli smartphone compatibili con l’applicazione Camera Assistant, potete scaricarla direttamente dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.

