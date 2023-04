L’ecosistema Samsung Good Lock vanta diversi applicativi utili per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti con uno smartphone Galaxy, fra questi figura sicuramente One Hand Operation+, applicazione il cui scopo è quello di facilitare l’utilizzo dei dispositivi mobili con una sola mano.

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione in questione, andando a risolvere alcune problematiche ed implementando nuove funzionalità; scopriamo insieme cosa c’è di nuovo.

Nuove funzioni per gli utenti grazie all’ultimo aggiornamento di Samsung One Hand Operation+

Come detto, Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per One Hand Operation+, che porta l’app alla versione 6.3.2.1; l’update in questione si occupa non solo di correggere alcuni bug e migliorare le prestazioni generali dell’app, ma introduce anche nuove funzionalità e modifiche al layout dell’interfaccia utente.

La prima cosa che si può notare dopo aver aggiornato l’applicazione è una nuova opzione Widget Page Looping, se attivata, essa consente di tornare in automatico alla prima pagina dei widget una volta superato l’ultimo.

L’azienda ha inoltre deciso di introdurre una limitazione al funzionamento di One Hand Operation+, nello specifico l’app non sarà funzionante durante la modifica delle foto nell’app Galleria; questa scelta è stata dettata dal fatto che, in alcune occasioni, durante la modifica delle foto potevano attivarsi erroneamente i gesti impostati con la suddetta applicazione, rendendo complicato portare a termine la modifica dello scatto.

Samsung introduce anche una modifica all’interfaccia utente dell’app, d’ora in poi tutte le posizioni in cui è possibile nascondere le aree di azione per i comandi dell’app, sono riportate nella sezione Nascondi maniglia in Impostazioni avanzate.

Infine, oltre all’implementazione di miglioramenti alla stabilità generale, l’aggiornamento risolve un problema che si presentava quando il dispositivo era connesso ad Android Auto, oltre ad “un problema quando si fa clic consecutivamente sull’icona dei media negli strumenti rapidi”.

L’aggiornamento in questione risulta attualmente in fase di rilascio in diversi mercati, per controllare l’eventuale presenza dell’update per il vostro dispositivo sarà sufficiente recarsi sul Galaxy Store, cliccare sulla voce Menù e poi su Aggiornamenti.

