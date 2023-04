Sono diversi gli utenti che giornalmente utilizzano Android Auto oppure Apple CarPlay sulla propria auto, non tutte le vetture però supportano questi sistemi in modalità wireless, costringendo il guidatore a districarsi nell’utilizzo di un apposito cavo. È vero che non mancano i dispositivi che si propongono come alternativa, consentendo attraverso l’utilizzo di un dongle di utilizzare i sistemi sopra citati in modalità wireless; su Kickstarter però è apparso un nuovo prodotto che sta riscuotendo un notevole successo, si tratta di HexaCharge.

HexaCharge vuole ridefinire l’utilizzo di Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless

HexaCharge è fondamentalmente un caricabatterie wireless da auto con supporto magnetico, ma non è solo questo, permette infatti l’utilizzo di Android Auto e di Apple CarPlay in modalità wireless; l’unica cosa che l’utente deve fare, dopo aver provveduto al primo ed unico pairing via Bluetooth, è semplicemente riporre il proprio smartphone sul caricatore, potendo anche scegliere se attivare contestualmente la ricarica o meno.

Il dispositivo è inoltre dotato di un apposito pulsante, grazie al quale sarà possibile effettuare lo switch tra due dispositivi, utile se per esempio si fa un viaggio in compagnia, per poter collegare al sistema di infotainment un altro smartphone.

HexaCharge è stato pensato in due differenti configurazioni, per accontentare tutte le esigenze sarà disponibile sia con un attacco per le griglie da cui fuoriesce l’aria, oppure con un classico attacco a ventosa; in confezione è inoltre compreso un apposito anello magnetico adesivo da attaccare sul retro dello smartphone, così da permettere a qualsiasi dispositivo di attaccarsi magneticamente al supporto.

Il dispositivo ha già raccolto oltre 69.000 euro nel momento in cui scriviamo, a fronte di una cifra iniziale richiesta di 4.633 euro sulla nota piattaforma di crowdfounding. La società garantisce la piena compatibilità del supporto con il 98% delle vetture in circolazione; attualmente ha un costo di 149 dollari, prezzo destinato a salire fino a 199 dollari conclusa la campagna.

La dotazione della confezione è la seguente:

Hexacharge

HexaRing, da attaccare allo smartphone

Cavo USB-C USB-C

Cavo USB-A USB-C

Libretto di istruzioni

Insomma si tratta sicuramente di un accessorio interessante che, a differenza dei dongle in circolazione, consente non solo di utilizzare Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless, ma contestualmente di provvedere eventualmente alla ricarica del vostro smartphone; qualora foste interessati al progetto, vi basterà seguire questo link per scoprire tutti i dettagli.

