Il team di sviluppo di WhatsApp ci ha ormai abituato ad aggiornare costantemente l’applicazione, quantomeno nella sua versione beta, al fine di rifinirne l’esperienza utente.

In questo periodo, in particolare, vi abbiamo raccontato del rilascio di alcune interessanti novità che puntano a migliorare l’app sotto molti di vista introducendo funzioni che ne completano e arricchiscono l’utilizzo; tra queste segnaliamo l’espansione della funzione multi-dispositivo, l’introduzione delle newsletter, i messaggi che scompaiono e le chat audio fino ad arrivare a quella di cui vi raccontiamo oggi ovvero l’implementazione del nuovo editor di contenuti multimediali.

Le novità della versione 2.23.7.17 di WhatsApp Beta

La suddetta novità è stata introdotta sulla versione beta dell’app per iOS nei primi giorni del mese di marzo e ora, finalmente, fa il suo debutto sulla controparte del robottino verde grazie alla versione 2.23.7.17 di WhatsApp Beta.

Ebbene, è proprio l’editor di immagini ad accogliere un’ampia dose di funzioni di personalizzazione e modifica dei contenuti di multimediali. Le posssibilità di modifica non si limiteranno alle immagini bensì comprenderanno anche i video e le GIF.

In virtù di questo aggiornamento, l’editor si arricchisce, dunque, dei seguenti nuovi strumenti a disposizione dell’utente:

Nuovo carosello per la selezione di font per l’inserimento di testo; ora sarà possibile spostarsi da un font all’altro semplicemente con un tap (come avviene sull’editor di Instagram ).

). Introdotti 5 nuovi font: Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze.

Introdotta la possibilità di cambiare il colore dello sfondo del testo.

Introdotta la modifica dell’allineamento del testo (a destra, al centro o a sinistra) al fine di controllarne al meglio la formattazione su immagini, video e GIF.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Come anticipato, il nuovo editor di testo è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti di WhatsApp Beta su Android; tale rilascio sta avvenendo in maniera graduale nell’arco delle prossime settimane. Qualora non foste iscritti al canale di beta testing, sarà possibile aderire attraverso il Google Play Store seguendo questo link per provare in anteprima le nuove funzioni dell’app.

In alternativa all’iscrizione al canale di beta, è possibile toccare con mano le nuove funzioni in anteprima installando manualmente i relativi file APK, disponibili sul portale dedicato APK Mirror di cui trovate la pagina dedicata al seguente link.

