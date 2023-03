Un paio di settimane fa il team di Google ha fornito una panoramica delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa in arrivo nelle applicazioni della suite Workspace e ora ha annunciato di essere pronto ad iniziare i test pubblici in Gmail e Documenti.

Frenate subito l’entusiasmo: il programma di test appena annunciato comprende utenti consumer, aziendali e del mondo dell’istruzione (di età superiore a 18 anni) residenti negli Stati Uniti.

Questo piccolo e “fortunato” gruppo di utenti invitati a partecipare dal colosso di Mountain View può prendere parte al programma attraverso un’apposita registrazione ad esso, con la possibilità di abbandonarlo in qualsiasi momento.

Le novità IA di Gmail e Google Documenti

Per quanto riguarda Gmail, gli utenti avranno la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per redigere qualsiasi cosa, da un invito di compleanno a una lettera di presentazione in ambito lavorativo.

Inoltre gli utenti potranno anche fare in modo che Google prenda i contenuti che hanno scritto e li renda più elaborati o più brevi (spingendosi fino ai meri elenchi).

Per quanto riguarda invece Google Documenti, gli utenti potranno sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rendere un testo più dettagliato o riscriverlo in modo più conciso.

La nuova funzionalità potrà anche essere usata per redigere contenuti di vari tipo, come un post di un blog o per scrivere il testo di una canzone.

Nel client Web di Google Documenti sarà presente un pulsante “Aiutami a scrivere” che si espande quando viene cliccato, in modo da rivelare un prompt di input e, una volta che viene generato il contenuto richiesto, gli utenti potranno mettere un pollice su/giù e sfruttare altri comandi (come quello per visualizzare un ulteriore contenuto o quello per perfezionarlo) per modificare il risultato.

Gli utenti iscritti al programma di test potranno inviare dei feedback, che il team di Google userà per perfezionare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Con il passare dei mesi queste funzionalità dovrebbero essere messe a disposizione di altri utenti.