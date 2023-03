Un nuovo aggiornamento dell’app WhatsApp per Android rivela che la piattaforma sta continuando a lavorare sulla funzionalità che permetterà di creare una newsletter. Ecco come si presenta l’implementazione attuale della novità.

WhatsApp continua a lavorare sulle newsletter

L’ultimo aggiornamento 2.23.7.17 di WhatsApp beta per Android rivela che la piattaforma sta continuando a lavorare sullo strumento di newsletter privata emerso a febbraio. Il team di WABetaInfo ha scoperto come creare una newsletter.

Come si deduce dallo screenshot, per creare una newsletter è necessario specificare un nome e una descrizione, tuttavia potrebbero mancare alcuni campi come la possibilità di scegliere un nome utente per la newsletter, come era precedentemente emerso.

Una volta creata la newsletter sarà visibile nella scheda dello stato e altre persone potranno accedervi utilizzando un link di invito oppure inserendo il nome utente all’interno di WhatsApp.

L’utente potrà scegliere di non iscriversi a nessuna newsletter e WhatsApp non ne proporrà nessuna, inoltre questa funzionalità non farà perno su un social network in quanto sarà solo un’estensione della messaggistica privata e resterà separata dalle proprie chat che continueranno a essere crittografate end-to-end.

Attualmente la possibilità di creare una newsletter è in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app. Nel frattempo WhatsApp sta preparando anche le chat audio, ecco come si presentano.

