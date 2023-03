Un nuovo aggiornamento dell’app WhatsApp per Android rivela che è in fase di sviluppo una nuova funzionalità chiamata chat audio. Ecco come si presenta l’implementazione attuale della novità.

WhatsApp sta lavorando sulle chat audio

L’ultimo aggiornamento 2.23.7.12 di WhatsApp beta per Android contiene degli elementi relativi a una nuova funzionalità chiamata chat audio che sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come si vede negli screenshot catturati da WABetaInfo, prossimamente verrà aggiunta una nuova icona a forma d’onda audio all’intestazione della chat per consentire agli utenti di avviare chat audio.

Sfortunatamente non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su come funzionerà questa novità, ma gli screenshot rivelano la presenza di un pulsante rosso per terminare le chiamate in corso e sembra esserci dello spazio aggiuntivo disponibile. Lo spazio sopra l’intestazione della chat potrebbe essere riservato alla visualizzazione delle forme d’onda audio durante la navigazione tra le conversazioni.

Attualmente le chat audio sono in fase di sviluppo e verranno rilasciate in un futuro aggiornamento dell’app.

Nel frattempo WhatsApp ha annunciato la versione aggiornata dell’app Desktop per Windows che si carica più rapidamente, consente di effettuare videochiamate di gruppo fino a 8 persone, chiamate audio fino a 32 persone e altro.

