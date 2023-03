Con l’avvento della nuova serie Redmi Note 12, era inevitabile che i modelli della serie precedente crollassero di prezzo, diventando delle ottime occasioni per chi cerca dispositivi di buona qualità senza doversi svenare nell’acquisto. Redmi Note 11S è uno di quegli smartphone penalizzati da un prezzo di lancio forse troppo alto, ma che in questo momento rappresenta un’ottima scelta, in virtù di una promozione in corso su mi.com, lo store ufficiale di Xiaomi e dei suoi brand.

Redmi Note 11S in offerta

Redmi Note 11S può contare su una scheda tecnica tutt’ora molto valida, tra le più interessanti nella fascia medio-bassa del mercato. Dispone infatti di uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, chipset MediaTek Helio G96 affiancato da 6 GB di RAM e 64 o 128 GB nei due tagli di memoria disponibili. Tra l’altro è possibile espandere la capacità di archiviazione utilizzando microSD fino a 1 TB.

Ottimo, per la fascia di prezzo, anche il comparto fotografico che può contare su un sensore principale da 108 megapixel (f/1.9) affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e da due sensori da 2 megapixel per profondità di campo e scatti ravvicinati, entrambi con apertura focale f/2.4.

Nella parte frontale, con una soluzione punch hole, è invece inserito un sensore da 16 megapixel (f/2.4) per selfie e video in FullHD. Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da ben 5.000 mAh supportata dalla ricarica rapida, tramite connettore USB-C, a 33 watt. È presente un sensore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione/sblocco, ma è possibile anche utilizzare il volto per sbloccare lo smartphone.

Completano la dotazione dello smartphone Redmi il supporto alle reti 4G, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo e il sistema NFC per i pagamenti in mobilità. Presente anche, cosa ormai molto rara, un jack per le cuffie da 3,5 millimetri e vale la pena anche segnalare la presenza di un doppio altoparlante, per un audio di qualità.

Potete acquistare Redmi Note 11S sullo store online ufficiale a soli 149,90 euro nella versione 6-64 GB e 169,90 euro nella versione 6-128 GB, prezzi ottenibili applicando il coupon XFF330 prima di completare il pagamento.