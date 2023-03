Hanno da poco preso il via le Offerte di Primavera, la nuova promozione di Amazon che offre sconti strepitosi su decine di migliaia di prodotti. Tra questi troviamo anche una serie di robot aspirapolvere di ECOVACS, marchio leader del settore, che propone soluzioni per tutte le tasche.

Oltre ai modelli di fascia alta infatti, che godono di sconti senza precedenti, troviamo in promozione anche alcuni modelli di fascia media, che diventano ancora più appetibili. Per tutti la promozione è valida fino alla mezzanotte del 29 marzo, quindi se siete alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere e le offerte ECOVAS fanno al caso vostro, non lasciatevi sfuggire un’ottima opportunità di risparmio.

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI

È il più recente degli aspirapolvere robot targati ECOVACS e offre una quantità di funzioni per la pulizia davvero elevata. La base di ricarica alloggia due contenitori per l’acqua, utilizzati per bagnare e lavare i moci rotanti, che consentono di rimuovere lo sporco più difficile e migliorare la qualità generale della pulizia.

Nella base è presente anche un sacchetto per la polvere, dove viene convogliata quella raccolta dal robottino. In questo modo non dovrete nemmeno ricordarvi di vuotare il contenitore, visto che l’operazione sarà effettuata in autonomia. Dovrete limitarvi a sostituire il sacco ogni due mesi circa, davvero niente male.

Dispone di una telecamera frontale che migliora il riconoscimento degli ostacoli imprevisti. Insieme al sistema di navigazione AIVI 3.0 consente di creare mappe precise della propria abitazione, anche multilivello, così da pulire in maniera efficace, anche nella sequenza preferita. La telecamera può essere utilizzata anche per chattare con chi è in casa e per svolgere funzioni di sentinella. Grazie a YIKO, l’assistente vocale integrato, è possibile pulire aree specifiche della casa con i soli comandi vocali.

In occasione delle Offerte di Primavera Amazon ECOVACS DEEBOT X1e Omni è in offerta a 849 euro invece di 1.299, con un risparmio di ben 450 euro.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

ECOVACS DEEBOT X1 Omni è l’attuale ammiraglia del brand, ricco di funzioni che semplificano la vita dell’utente. Riprende buona parte delle caratteristiche del modello X1e OMNI, quindi la telecamera frontale per evitare gli ostacoli, l’assistente vocale YIKO e la base di ricarica evoluta.

In questo caso però la base è in grado di riempire il serbatoio interno del robot (assente nella versione X1e), così da lavare in maniera più efficace i pavimenti tenendo sempre bagnati al punto giusto i moci. Questi ultimi inoltre possono essere rialzati quando il robot passa sui tappeti o quando aspira nelle stanze con pavimenti delicati, che non volete lavare con acqua.

X1 Omni offre anche la mappatura tridimensionale degli ambienti oltre alla rilevazione degli ostacoli, permettendo di avere una mappa ancora più precisa rispetto a quella realizzata con il solo sistema laser bidimensionale. Ottima infine l’autonomia, che può superare le quattro ore, consentendovi di pulire anche ambienti molto grandi senza dover ricaricare la batteria.

ECOVACS DEEBOT X1 Omni è in offerta a 999 euro invece di 1.499 euro su Amazon.

ECOVACS DEEBOT X1 Turbo

ECOVACS DEEBOT X1 Turbo è un modello leggermente inferiore ai due precedenti, pur restando di altissimo livello. Offre una base di ricarica con due contenitori per acqua pulita e sporca, con asciugatura ad aria dei panni per ridurre la formazione di muffa e cattivi odori. La tecnologia AIVI 3D utilizza la telecamera frontale per riconoscere 18 tipi di ostacoli, come scarpe, fili, sedie, moquette, per evitare inceppamenti o aggrovigliamenti.

È possibile ottenere una mappa di 4 diversi piani, uno dei quali in 3D, per pulire anche abitazioni disposte su più livelli, senza dover ricreare ogni volta la mappa. La potenza di aspirazione di 5.000 Pa garantisce un ottimo livello di pulito a cui si aggiungono i due moci rotanti che rimuovono lo sporco ostinato e raccolgono anche la polvere più fine.

La telecamera può essere utilizzata anche per comunicare a due vie con chi è in casa e per monitorare la situazione nelle varie stante. In occasione delle Offerte di Primavera di Amazon, ECOVACS DEEBOT X1 Turbo è in offerta a 799 euro invece di 1.299 euro.

ECOVACS DEEBOT T9AIVI

Se il vostro budget è più contenuto rispetto alle cifre richieste per i modelli precedenti, ECOVACS DEEBOT T9AIVI potrebbe fare al caso vostro. Risparmia sulla base di svuotamento ma offre una tecnologia di navigazione di altissimo livello, grazie al sistema visivo AIVI 2.0 che riconosce numerose tipologie di ostacoli.

Nella parte inferiore sono presenti due spazzole controrotanti in gomma, così da raccogliere peli e capelli senza che si ingarbuglino, perfetto quindi se avete animali in casa e volete la massima igiene. È possibile migliorare la pulizia grazie al panno in microfibra, che viene mantenuto umido in maniera intelligente, grazie al serbatoio integrato nel robot.

È disponibile la mappatura 3D dell’ambiente, con la capacità di muoversi anche al buio completo e di rilevare oggetti di piccole dimensioni, combinando il laser e un sensore dToF. Il risultato è una pulizia di altissimo livello, con una mappatura rapida ed efficace.

Fino al 29 marzo trovare ECOVACS DEEBOT T9AIVI su Amazon a 379 euro invece di 499 euro.

ECOVACS DEEBOT T10 Plus

Chiudiamo quest’ampia carrellata con ECOVACS DEEBOT T10 Plus, che viene proposto a un ottimo prezzo. Dispone di una base di ricarica che integra una stazione di raccolta della polvere, così da evitare all’utente di dover svuotare il contenitore posto nel robottino. In questo modo basterà sostituire il sacchetto ogni paio di mesi per avere sempre tutto in perfetta efficienza.

Grazie alla tecnologia AIVI 3.0 il robot è in grado di riconoscere ed evitare 18 diversi tipi di ostacoli che si trovano comunemente sul pavimento, come scarpe, ciabatte, biancheria, cavi, evitando problemi di aggrovigliamento. L’autonomia super abbondantemente le quattro ore e la potenza di aspirazione dio 3.000 Pa garantisce un livello di pulizia di qualità .

È in grado di aumentare la potenza di aspirazione sui tappeti e di evitarli quando sta lavando il pavimento, per evitare di bagnarli. Il sistema di lavaggio sfrutta un panno che oscilla 600 volte al minuto, per rimuovere in maniera efficace anche lo sporco più ostinato.

È in offerta su Amazon a 649 euro invece di 899 euro.

