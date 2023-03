ho. Mobile rinnova il suo listino di offerte con alcune interessanti novità, in particolare per chi è alla ricerca di un nuovo numero di cellulare o ha bisogno di una SIM dati con tanti Giga disponibili (da usare ad esempio in un tablet). Da questa settimana, infatti, è possibile ottenere più Giga mensili attivando una delle offerte ho. Mobile per nuovi numeri. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è anche l’attivazione gratuita a rendere ancora più conveniente la scelta di ho. Mobile che, ricordiamo, usa la rete Vodafone. Ecco i dettagli:

Più Giga attivando un nuovo numero con l’offerta di ho. Mobile

Da questa settimana, attivare un’offerta ho. Mobile per nuovi numeri consente di accedere ad un bundle dati più ricco. La novità lanciata dall’operatore è rappresentata dall’offerta ho. 6,99. Tale tariffa, infatti, include minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 30 Mbps per un costo di 6,99 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita. Per sottoscrivere l’offerta, quindi, è richiesta solo una prima ricarica da 7 euro per coprire il costo del primo mese.

Resta disponibile, inoltre, l’offerta ho. 8,99. Questa seconda tariffa per nuovi numeri include 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 8,99 euro al mese, oltre a minuti e SMS illimitati. Anche in questo caso, è disponibile l’attivazione gratuita e la spesa iniziale per richiedere l’offerta è pari alla prima ricarica di 9 euro necessaria per coprire il costo del primo mese della tariffa.

Entrambe le offerte includono la funzione ho. Riparti che consente di anticipare il rinnovo mensile quando terminano i Giga. Nel caso in cui si utilizzi tutto il bundle dati disponibile, quindi, basterà attivare questa funzione per anticipare il rinnovo dell’offerta (senza costi extra al pari del solo canone mensile) e tornare a navigare utilizzando tutti i Giga inclusi nel mese.

Per attivare una delle offerte ho. Mobile per nuovi numeri è possibile sfruttare il link qui di sotto. L’attivazione avviene direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

>> Attiva qui una delle offerte ho. per nuovi numeri <<

Ricordiamo che il listino di offerte ho. Mobile è ricco di opzioni. A disposizione dei nuovi clienti, infatti, l’operatore propone:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 130 GB al costo di 6,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati

con minuti e SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 180 GB al costo di 7,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati

con minuti e SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 230 GB al costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati

con minuti e SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da operatori virtuali selezionati ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB al costo di 11,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

con minuti e SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB al costo di 13,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

Per attivare una delle offerte ho. Mobile è possibile fare riferimento direttamente al sito dell’operatore.

>> Attiva una delle offerte ho. Mobile <<