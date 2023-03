OnePlus ha da poco presentato il suo ultimo dispositivo di fascia alta, OnePlus 11 (potete leggere qui la nostra recensione qualora ve la foste persa), ma sembra che l’azienda non abbia ancora finito con lo smartphone in questione.

Nonostante siano lontani i tempi in cui il brand era considerato tra i più innovativi e apprezzati dalla community, resiste ancora una fetta di appassionati e affezionati di vecchia data a cui la notizia di oggi farà piacere.

Il presidente di OnePlus China, Li Jie, ha condiviso sul social network cinese Weibo la notizia dell’arrivo di una variante speciale di OnePlus 11: vediamo insieme di cosa si tratta.

In arrivo una versione speciale di OnePlus 11, realizzata con un nuovo materiale mai usato prima

Li Jie ha dunque condiviso l’annuncio riportato in apertura, OnePlus 11 arriverà in una versione speciale realizzata con “materiali e artigianato senza precedenti”, rendendo ogni smartphone unico.

L’annuncio è stato accompagnato dall’immagine che potete vedere qui sopra, nella quale possiamo osservare la sagoma di OnePlus 11 sovrapposta all’immagine di Giove, con una scritta che recita più o meno “Ognuno è unico. È possibile che ogni telefono possa anche sembrare unico?”.

I dettagli rilasciati dall’azienda non sono molti ma, come spesso accade, c’è subito chi è pronto a far trapelare qualche informazione in più; il noto leaker Digital Chat Station infatti, sempre attraverso Weibo, ha affermato che questo materiale non è mai stato utilizzato prima nel settore, è fresco al tatto e consente ad ogni smartphone di avere una trama differente da qualsiasi altra.

Nonostante il leaker non abbia dato indicazioni più chiare circa il materiale utilizzato, diversi commenti hanno ipotizzato che possa trattarsi di marmo: ora, sebbene a nessuno sia effettivamente mai venuto in mente di utilizzare del marmo per realizzare uno smartphone, appare poco plausibile che il materiale scelto dall’azienda per la versione speciale di OnePlus 11 sia proprio questo.

Tralasciando infatti le difficoltà di lavorazione di questo materiale, il suo utilizzo comporterebbe un poco sensato nonché notevole aumento di peso complessivo del dispositivo, qualora si volesse realmente realizzare l’intera back cover con questo materiale; più probabile invece che l’azienda abbia intenzione di utilizzare sì un nuovo materiale, magari un nuovo polimero o qualcosa di simile, dando poi allo smartphone una finitura estetica simile a quella del marmo.

Un altro leaker molto noto, SnoopyTech, ha condiviso su Twitter le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra, raffiguranti presumibilmente la variante in questione.

Ad ogni modo tutto lascia pensare che si tratterà di una versione esclusiva, con un prezzo decisamente maggiorato e riservata con molta probabilità al solo mercato interno cinese; attualmente non ci sono informazioni circa le tempistiche di rilascio, bisognerà attendere per scoprire qualcosa in più.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus 11 è più resistente dei predecessori, ma a malapena