La primavera ha già portato alcune promozioni sui servizi Amazon: in questi giorni è infatti possibile approfittare di periodi di uso gratuito o sconti per gli abbonamenti Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible. Insomma, ci aspetta una primavera ricca di intrattenimento tra musica, libri e audiolibri: vediamo come funzionano le offerte.

Le offerte di primavera Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible

Se siete appassionati di musica potreste voler approfittare dell’offerta riguardante l’abbonamento Amazon Music Unlimited, l’unico che consente di avere accesso all’intero catalogo del servizio senza limitazioni nella scelta dei brani da riprodurre. Vi ricordiamo che qualche mese fa Amazon ha modificato il servizio dedicato agli utenti Prime, concedendo l’ascolto dell’intero catalogo, ma con modalità casuale.

I nuovi clienti possono accedere a tre mesi di abbonamento Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi, anche nella versione Family: allo scadere del periodo di prova, triplicato rispetto al normale mese, il costo sarà di 9,99 euro al mese (o 15,99 euro per l’abbonamento Family). L’offerta è valida fino al 28 aprile 2023 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d’uso gratuito di tre mesi.

Se preferite i libri potreste approfittare della promozione riguardante Kindle Unlimited. La proposta è simile a quella vista qui sopra ed è valida solo fino al 29 marzo 2023: se non avete mai usufruito dell’abbonamento, potete approfittare di un periodo di utilizzo gratuito di due mesi, durante il quale potete accedere illimitatamente a milioni di eBook e a una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo (anche smartphone e tablet Android grazie all’app Kindle).

Infine, se siete amanti degli audiolibri dovreste dare un’occhiata alla promozione sull’abbonamento Audible. Con l’offerta di primavera potete attivare un abbonamento di sei mesi a 2,95 euro al mese, con il 70% di sconto rispetto al prezzo normale (9,99 euro al mese). L’offerta è valida fino al 3 aprile 2022. Audible, nel caso non lo sapeste, è un servizio che offre l’accesso a migliaia di audiolibri, tra i quali alcuni in esclusiva, e ai Podcast Audible Originals, senza pubblicità.

Se siete interessati ad attivare una o più delle offerte sui servizi Amazon, potete seguire i link qui in basso:

Attiva tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Attiva due mesi gratis di Kindle Unlimited

Attiva Audible con uno sconto del 70%

Potrebbe interessarti: Recensione Kindle (2022)