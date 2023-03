Google Play Store offre la possibilità di installare applicazioni anche su altri dispositivi Android registrati nel proprio account Google, ma ora sembra che la società stia sviluppando una nuova opzione di sincronizzazione completa che permette di installare automaticamente le app su più dispositivi.

Google Play Store sperimenta la sincronizzazione delle app su più dispositivi

Alcuni utenti hanno notato la nuova opzione “Sincronizza le app sui dispositivi” nella sezione “Gestisci app e dispositivo” dell’app Play Store, la quale è accessibile tramite il menu dell’account in alto a destra.

Dopo aver toccato l’opzione viene presentato un elenco di tutti i dispositivi Android connessi con il proprio account Google e una nota che spiega che le app che vengono installate sul dispositivo in uso verranno installate anche sugli altri dispositivi sincronizzati selezionati.

Attualmente la sincronizzazione si attiva solo per le app di nuova installazione, inoltre non si applica agli aggiornamenti delle app che quindi dovranno essere installati manualmente.

In base agli screenshot sembra che l’opzione di sincronizzazione delle app sia abilitata automaticamente per i dispositivi Wear OS che installeranno automaticamente le app complementari se disponibili.

Questa novità appare utile soprattutto per chi utilizza quotidianamente due smartphone, come ad esempio uno per uso lavorativo e uno per uso personale.

