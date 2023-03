I tablet della serie MatePad di Huawei sono piuttosto popolari per via di un rapporto qualità-prezzo interessante — sia in terra natia, dove continuano a macinare numeri importanti, che in Occidente — e molto presto la serie si rinnoverà dando il benvenuto al modello Huawei MatePad 11 2023, in queste ore protagonista di una serie di indiscrezioni.

Huawei MatePad 11 2023: immagini e specifiche (leak)

Quelli in arrivo saranno giorni decisamente caldi per Huawei, che in data 23 marzo svelerà al mondo tutti i propri nuovi smartphone di punta: da una parte la serie flagship Huawei P60, della quale abbiamo già visto persino uno scatto ufficiale, dall’altra l’ambizioso pieghevole Huawei Mate X3. Ma il produttore cinese non ha perso interesse per il mercato dei tablet — come dimostrato, del resto, dal MatePad SE 10.4 lanciato poco più di un mese fa — e sfrutterà lo stesso evento per presentare anche il nuovo Huawei MatePad 11 2023.

In attesa del debutto ufficiale, dalla Cina stanno già arrivando tante informazioni sul conto di questo dispositivo, a partire dalla sua dotazione tecnica: il noto leaker Digital Chat Station — molto attivo su Weibo — ha appena riassunto le (probabili) specifiche tecniche principali del tablet, elencando:

un display LCD con diagonale di 11 pollici, risoluzione 2K (2560 X 1600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

la valida ma non di primo pelo Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 870 (che ricordiamo essere strettamente imparentata con lo Snapdragon 865+)

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

sistema operativo HarmonyOS in versione 3.1.

Lo stesso leaker sostiene che il tablet verrà proposto in ben quattro colorazioni: streamer purple, obsidian black, island blue e crystal white. Quanto alle scelte relative al design, Huawei MatePad 11 2023 avrà un display senza fori o notch e una singola fotocamera integrata nella cornice superiore; anche la fotocamera posteriore sarà singola e posizionata nell’angolo in alto a sinistra.

Tornando al display, altri teaser riportano una particolare protezione anti-riflesso certificata da TUV Rheinland che dovrebbe affaticare di meno gli occhi degli utenti, arrivando ad eliminare fino al 97% dei riflessi causati dall’illuminazione ambientale. Si parla, inoltre, di una versione speciale del tablet dotata di un display più morbido al fine di offrire un’esperienza di scrittura più simile alla classica penna sul foglio di carta. Vista la particolarità della soluzione, pare che Huawei offrirà un servizio di assistenza dedicato per tutto il ciclo vitale del prodotto. In ogni caso, gli utenti non interessati potranno optare per la versione con display tradizionale.

Benchmark e certificazioni

Digital Chat Station non è la sola fonte di indiscrezioni sul conto del nuovo tablet Huawei MatePad 11 2023, visto che nel frattempo il dispositivo è spuntato anche nel database del benchmark Geekbench 5, mettendo a referto 923 punti in single-core e 3.032 punti in multi-core. Quanto al sistema operativo, al tablet — riconosciuto come HUAWEI DBR-W10 — viene attribuito Android 12 in versione AOSP.

Altri report aggiungono qualche altro dettaglio a quanto riportato finora: il rapporto tra schermo e dimensioni complessive del tablet — screen-to-body ratio — dovrebbe attestarsi sull’86%, mentre il peso del dispositivo dovrebbe essere di 480 grammi.

Il fatto che il lancio ufficiale del prodotto sia ormai dietro l’angolo è confermato anche dalle certificazioni di rito: il modello DBY2-W00 di Huawei Terminal Co. ha ottenuto l’imprescindibile via libera del MIIT (Ministry of Industry and Information Technology).

Tutti i dettagli emersi fino a questo punto rimangono comunque delle mere indiscrezioni, che potrebbero essere confermate o sbugiardate in sede di presentazione ufficiale; per fortuna, a quel momento mancano meno di tre giorni. Insomma, ancora un pizzo di pazienza e conosceremo ogni dettaglio del nuovo Huawei MatePad 11 2023, in attesa di capire anche se e quando lo vedremo anche dalle nostre parti.

In copertina Huawei MatePad 11