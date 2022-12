Huawei non smette di stupire il mercato con prodotti fuori dal comune e HUAWEI MatePad Paper ne è una grande dimostrazione. Concettualmente possiamo dire che si tratta di un ebook reader, e questo è facile intuirlo dal display e-Ink con cui è equipaggiato, ma nelle sue funzionalità è un vero e proprio tablet che può essere usato per navigare liberamente su internet ma non solo.

Non è affatto semplice andare a collocare sul mercato un prodotto di questo genere, cerchiamo quindi di capire come è fatto e quali sono i punti di forza che lo rendono sicuramente un prodotto da avere nel proprio zaino tech.

Design & Ergonomia

Quando si pensa a un tablet molte volte si pensa a un dispositivo ingombrante e specialmente pesante, cosa che invece non si può assolutamente dire di questo HUAWEI MatePad Paper. Pesa, infatti, solo 360 grammi, nonostante l’ampio display da 10.3″ con tecnologia e-Ink. Questo rende nel complesso le dimensioni generose, visto che il suo corpo misura 225.2 x 182.7 x 6.65 mm.

Avete capito bene, poco meno di 7 mm di spessore ma che racchiude all’interno una batteria da 3625 mAh. Ma non è il fatto che sia un ebook reader dotato di lettore d’impronte o di altoparlanti a stupire, quanto più che con una matrice e-Ink sia utilizzabile in qualsiasi situazione senza doverci preoccupare della luminosità ambientale.

Questo ci permette, infatti, di sfruttarlo anche nelle torride giornate estive per leggere un buon libro sotto un ombrellone oppure in montagna col riverbero della neve. Chiaramente il risvolto della medaglia è la frequenza di aggiornamento del display, molto più lenta e per questo apparentemente poco reattivo, ma è tutta apparenza, del resto, è pur sempre un ebook reader. La ciliegina sulla torta a un prodotto già di suo innovativo è poi la M-Pencil di seconda generazione.

Infatti, con questo ebook reader si può tranquillamente prendere appunti o sottolineare un libro con una semplicità disarmante, avendo inoltre l’impressione di scrivere su un foglio vero grazie alla tecnologia realizzata da Huawei. La penna supporta 4096 livelli di pressione che garantiscono un feeling davvero simile alla carta.

Funzionalità & Prestazioni

Come vi abbiamo anticipato, HUAWEI MatePad Paper non è il solito ebook reader, ma è un tablet sotto mentite spoglie. Infatti a bordo troviamo il sistema operativo HarmonyOS 2.0, ovviamente con interfaccia custom per adattare il sistema alla tecnologia e-Ink. Questo significa avere le gestures, poter leggere le notifiche, le email o aggiungere comodamente un appuntamento sul calendario.

Grazie a questa implementazione software troviamo inoltre, lo store di app di Huawei, HUAWEI AppGallery dove troviamo numerose app ottimizzate per questo device come quotidiani e strumenti di lavoro, insieme a Huawei Book per leggere tutti i libri che desideriamo e il motore di ricerca Petal Search che ci permetterà di scaricare ulteriori app di cui potremmo avere bisogno , come ad esempio il meteo.

Huawei MatePad Paper infatti offre una versatilità disarmante:

è possibile leggervi i propri libri preferiti;

è possibile ascoltarci gli audiolibri grazie allo speaker o tramite cuffie Bluetooth;

è possibile navigare in rete tra i siti web;

si possono scaricare le applicazioni disponibili ufficialmente per Huawei su AppGallery;

si possono cercare ulteriori applicazioni sul web tramite Petal Search.

A livello tecnico è poi interessante grazie al processore Kirin 820E, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione. Ovviamente non possono mancare la connettività Bluetooth e una porta USB di tipo C posta inferiormente.

Autonomia

La vera differenza tra HUAWEI MatePad Paper e un tablet qualsiasi si gioca proprio qui. Grazie a questo display e alla batteria da 3625 mAh potremo infatti ricaricare ogni 15 giorni senza particolari accortezze ed utilizzandolo con la luminosità al massimo. Il produttore dichiara ben 28 giorni di autonomia con la modalità risparmio energetico, più che sufficienti per finire il libro che più ci piace in vacanza.

Da segnalare che in standby consuma un pochino troppo se Bluetooth e Wi-Fi sono accesi, ma comunque vista l’autonomia possiamo tranquillamente passarci sopra. Grazie alla ricarica da 22.5W il tempo di ricarica è di circa 2 ore scarse.

In conclusione

HUAWEI MatePad Paper è un prodotto particolare, non per tutti, ma che può davvero rappresentare la soluzione ideale per chi viaggia molto e predilige la lettura di un libro a quella di un post di Facebook. Abbiamo apprezzato questo doppio volto che all’occorrenza evita di dover passare allo smartphone o al computer per semplici attività come navigare su internet o scorrere gli appunti, pur mantenendo il piacere e il feeling di avere un foglio di carta tra le mani.

Huawei MatePad Paper è disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo di 499 Euro.