Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere alcuni scatti realizzati con i prossimi flagship dell’azienda cinese Huawei, dalla fotocamera periscopica di Huawei P60 Pro ad uno scatto ingrandito di P60, sembra che i prossimi dispositivi possano avere il loro bel da dire in ambito fotografico.

Oggi però non ci concentriamo sulle performance fotografiche, ma diamo uno sguardo al design della futura famiglia di flagship grazie a del materiale pubblicitario trapelato.

Questo sarà il design posteriore della prossima gamma Huawei P60

Anche se non abbiamo ancora una data precisa, i dispositivi in questione dovrebbero essere ufficializzati entro la fine del mese di marzo, motivo per cui piano piano iniziano ad aumentare i rumor inerenti.

Il prolifico leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social network cinese Weibo gli scatti che potete vedere poco sotto; si tratta di materiale pubblicitario esposto da un negozio fisico e ci consente di dare uno sguardo più approfondito al design posteriore degli smartphone.

Huawei ha deciso di adottare un design rettangolare per ospitare il comparto fotografico principale, che dovrebbe essere composto da una fotocamera ultra grandangolare, una fotocamera principale e una fotocamera con zoom periscopico; questo come potete vedere racchiude i tre sensori di diverse dimensioni, con quello centrale che occupa la maggior parte dello spazio a disposizione.

L’azienda avrebbe inoltre aggiunto il suo nuovissimo sistema di imaging XMAGE, che promette di fornire fotografie di alta qualità e funzionalità avanzate come l’apertura variabile.

Anche se non è chiaro quale dispositivo della famiglia sia rappresentato nelle immagini (la gamma dovrebbe infatti essere composta da tre smartphone P60, P60 Pro e P60 Art (o Ultra) il design potrebbe non differire molto; da quanto apprendiamo inoltre saranno disponibili almeno tre differenti colorazioni.

