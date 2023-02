Si chiama Huawei MatePad SE 10.4 ed è un nuovo tablet dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo di fascia media che possa contare su un ampio display.

A caratterizzare il nuovo tablet di Huawei troviamo un design curato, uno schermo con risoluzione WUXGA+, un processore Qualcomm Sandpragon 680, quattro altoparlanti e l’interfaccia personalizzata HarmonyOS 3.

Le principali caratteristiche di Huawei MatePad SE 10.4

Huawei MatePad SE 10.4 è un tablet che sembra avere le carte in regola per soddisfare chi è alla ricerca di un dispositivo da sfruttare in ambito multimediale e come compagno per le attività di tutti i giorni.

Questa è la scheda tecnica del nuovo tablet di Huawei:

display IPS da 10,4 pollici con risoluzione (2.000 x 1.200 pixel)

processore octa core Qualcomm Snapdragon 680 (realizzato con tecnologia a 6 nm) con GPU Adreno 610

4 GB o 6 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione fino a 1 TB grazie al supporto microSD)

HarmonyOS 3

fotocamera posteriore da 5 megapixel (con autofocus e apertura f/2.2)

fotocamera frontale da 5 megapixel (con apertura f/2.2)

ingresso jack audio da 3,5 mm, quattro altoparlanti

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

batteria da 7.700 mAh

dimensioni: 246,9 × 156,7 × 7,85mm

peso di 468 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet di Huawei sul mercato sarà disponibile in 3 colorazioni (ossia Dark Blue, Obsidian Black e Island Blue) e il suo esordio è in programma per il 16 febbraio in Cina, ove sono già stati aperti i relativi pre-ordini.

La versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata viene venduta a 1.299 yuan (pari, al cambio, a circa 180 euro) mentre quella con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata viene venduta a 1.399 yuan (pari, al cambio, a circa 190 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se e quando Huawei MatePad SE 10.4 arriverà anche nei mercati europei (e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare).

