Può capitare che le indiscrezioni che trapelano sui prossimi dispositivi in uscita non si rivelino corrette, è questo il caso di oggi in cui, grazie a nuove informazioni, aggiustiamo leggermente il tiro rispetto a quanto visto ieri sui prossimi smartphone OPPO Find X6.

Stando alle informazioni di ieri, OPPO Find X6 sarebbe stato disponibile in un’unica variante di memoria e due colorazioni, mentre la versione Pro avrebbe vantato due differenti configurazioni di memoria e lo stesso numero di colori; ora nuove indiscrezioni ci danno qualche informazione in più al riguardo, insieme a dei nuovi render con i quali possiamo confermare ulteriormente il design dei prossimi flaghsip di OPPO, nonché sbirciare i presunti prezzi di vendita.

I prossimi OPPO Find X6 avranno più tagli di memoria e colorazioni, ecco i nuovi render e i presunti prezzi

Quanto di seguito esposto è stato inizialmente condiviso sul social network cinese Weibo e in seguito riportato anche su Twitter; sono state diffuse alcune immagini grazie alle quali possiamo farci un’idea più chiara non solo delle colorazioni dei prossimi smartphone di punta dell’azienda, ma anche delle diverse configurazioni di memoria e relativi prezzi.

Stando dunque a quanto trapelato, vediamo insieme in quali configurazioni, colori e prezzi sarà disponibile OPPO Find X6:

12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna , nelle colorazioni Feiquan Green, Starry Black e Snow Mountain Gold al prezzo di 4.699 Yuan (circa 640 euro al cambio attuale)

, nelle colorazioni Feiquan Green, Starry Black e Snow Mountain Gold al prezzo di (circa 640 euro al cambio attuale) 16 GB di RAM + 512 GB di memoria interna, nelle colorazioni Feiquan Green, Starry Black e Snow Mountain Gold al prezzo di 5.199 Yuan (circa 709 euro al cambio attuale)

Per quanto riguarda invece il fratello maggiore, OPPO Find X6 Pro dovrebbe essere disponibile nelle seguenti configurazioni, colori e prezzi:

12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna , nelle colorazioni Desert Galaxy, Feiquan Green e Starry Black al prezzo di 6.499 Yuan (circa 886 euro al cambio attuale)

, nelle colorazioni Desert Galaxy, Feiquan Green e Starry Black al prezzo di (circa 886 euro al cambio attuale) 16 GB di RAM + 256 GB di memoria interna , nelle colorazioni Desert Galaxy, Feiquan Green e Starry Black al prezzo di 6.799 Yuan (circa 927 euro al cambio attuale)

, nelle colorazioni Desert Galaxy, Feiquan Green e Starry Black al prezzo di (circa 927 euro al cambio attuale) 16 GB di RAM + 512 GB di memoria interna, nelle colorazioni Desert Galaxy, Feiquan Green e Starry Black al prezzo di 6.999 Yuan (circa 954 euro al cambio attuale)

Come potete notare dunque, rispetto alle informazioni di ieri, viene aggiunta una configurazione di memoria supplementare per ognuno dei due smartphone, così come una colorazione disponibile in più, per un totale di tre per ogni dispositivo.

La presentazione ufficiale dei due prossimi top di gamma, per il mercato cinese, è attesa per il prossimo 21 marzo; considerate che i prezzi trapelati fanno ovviamente riferimento al mercato interno e, come al solito, la conversione in euro non rispecchierà minimamente il prezzo che gli smartphone avranno quando arriveranno anche da noi, prezzo che sarà sicuramente molto più alto.

