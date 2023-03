Già da qualche tempo circolano in rete indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta dell’azienda cinese OPPO, abbiamo infatti già visto alcuni dettagli su OPPO Find X6, nonché alcune immagini dal vivo della versione Pro, che ci hanno permesso di avere alcune conferme su design e modulo fotografico.

Sapevamo già inoltre che i dispositivi erano attesi per il mese corrente ma ora l’azienda annuncia la data ufficiale di presentazione (in Cina) dei due nuovi flaghsip, fissata per il 21 marzo. Oltre ai due telefoni però, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare contestualmente anche un nuovo tablet, stando a quanto riporta il leaker SnoopyTech; OPPO Pad 2 verrà presentato durante il medesimo evento.

Il prolifico leaker ha anche condiviso alcune informazioni sulle schede tecniche dei prossimi dispositivi dell’azienda, inoltre in rete è apparso un breve video hands on di OPPO Find X6 Pro; diamo un’occhiata insieme.

OPPO conferma il lancio della serie Find X6 e di OPPO Pad 2, ecco le presunte specifiche

Abbiamo dunque la conferma di quella che sarà la data di presentazione dell’offerta di smartphone di fascia alta dell’azienda per l’anno in corso, OPPO ha inoltre già aperto i pre ordini in patria per l’acquisto dei dispositivi in questione e ha diffuso un’immagine pubblicitaria grazie alla quale abbiamo alcune conferme delle indiscrezioni passate.

L’immagine che vedete qui sopra ci fornisce alcune conferme per quello che sarà il design del modulo fotografico, oltre all’utilizzo di una finitura in ecopelle per la parte posteriore dello smartphone, possiamo notare il marchio Hasselblad e l’inclusione della NPU MariSilicon.

Le presunte specifiche tecniche della serie OPPO Find X6

Passiamo ora alle presunte specifiche condivise dal leaker su Twitter, secondo SnoopyTech la versione base di OPPO Find X6 sarà disponibile in un’unica configurazione di memoria, nello specifico 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna e potrà essere acquistato in due differenti colorazioni quali Starry Sky Black e Snowy Mountain Gold.

Non è ancora chiaro con quale processore sarà equipaggiato il dispositivo, ma potrebbe trattarsi di un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 o un SoC Dimensity 9200, dovrebbe poi avere un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; ad alimentare il tutto dovrebbe esserci una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Passando al comparto fotografico, questo dovrebbe essere composto da tre sensori, nello specifico una fotocamera Sony IMX890 da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e una fotocamera con teleobiettivo Sony IMX890 da 50 MP; anteriormente troverebbe spazio un sensore da 32 MP.

Volgiamo ora lo sguardo al fratello maggiore, OPPO Find X6 Pro dovrebbe essere disponibile in due differenti configurazioni di memoria: 12 GB RAM + 256 GB di archiviazione interna e 16 GB RAM + 256 GB di memoria interna, nelle colorazioni Feiquan Green e Cloud Ink Black. Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2, un display AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione 2K, luminosità di picco di 2.500 nit e frequenza di aggiornamento di 120Hz; la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W, supporto per la ricarica wireless da 50 W e supporto per la ricarica wireless inversa da 10 W.

Passando poi al comparto fotografico principale, questo dovrebbe essere composto da un sensore Sony IMX989 da 1 pollice da 50 MP, insieme a un sensore Sony IMX890 ultra-wide da 50 MP e un sensore periscopico da 50 MP; anteriormente dovrebbe condividere lo stesso sensore del fratellino minore.

Le presunte specifiche tecniche di OPPO Pad 2

Anche per quanto riguarda il prossimo tablet dell’azienda erano già circolate alcune voci, secondo le precedenti indiscrezioni OPPO Pad 2 dovrebbe essere dotato di un processore MediaTek Dimensity 9000, un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e supporto agli standard HDR10+ e Dolby Vision; la batteria infine dovrebbe essere un modulo da 9500 mAh e supporterà la ricarica rapida a 67 W.

Il leaker citato in apertura ha ora condiviso l’immagine che potete vedere poco sopra (che ci consente di farci una vaga idea del design del dispositivo), nonché quelli che dovrebbero essere i tagli di memoria disponibili all’acquisto del tablet. OPPO Pad 2 dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Light Feather Gold e Nebula Grey, nei seguenti tagli di memoria:

8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna

12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna

12 GB di RAM + 512GB di memoria interna

Considerando l’annuncio da parte dell’azienda della data dell’evento di presentazione, nel breve periodo che ci separa da essa potrebbero trapelare ulteriori informazioni, non mancheremo di tenervi aggiornati.

