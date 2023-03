Ricordate quanti articoli su Samsung Galaxy S23 Ultra erano presenti sulle nostre pagine prima della presentazione ufficiale? Complici i vari rumor e indiscrezioni, a ridosso dell’evento scrivevamo uno o anche due articoli al giorno a lui dedicati; anche ora però che lo smartphone è già in commercio, gli articoli sull’ultimo flagship dell’azienda coreana non sono diminuiti poi molto.

Che sia per alcune componenti interne, per qualche piccolo problema con la S Pen, per confrontarlo con il rivale del mondo iOS (in velocità, resistenza alle cadute o autonomia) o per chiarire alcuni aspetti della fotocamera, si continua comunque a parlare molto di lui.

Tutto ciò è in parte dovuto al fatto che si tratta dello smartphone di punta di uno dei produttori più rinomati nel mondo Android, ma anche al fatto che lo smartphone è effettivamente un ottimo prodotto; ad accorgersene non sono stati solo gli addetti del settore, ma anche gli utenti di tutta Europa che stanno premiando l’azienda per il lavoro svolto acquistando il dispositivo.

L’azienda, un po’ per pavoneggiarsi, ha deciso di condividere i risultati di uno studio effettuato a livello europeo con numerose associazioni dei consumatori; vediamo insieme i risultati.

Gli utenti europei adorano Samsung Galaxy S23 Ultra secondo le associazioni dei consumatori

Samsung ha voluto testare il livello di gradimento del suo ultimo smartphone di punta, conducendo uno studio con le associazioni dei consumatori di sette paesi europei, nello specifico Belgio, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

Secondo la società, Samsung Galaxy S23 Ultra è stato classificato come smartphone numero 1 dalle associazioni di cui sopra, ottenendo i seguenti punteggi:

Test Achats (Belgio): 81/100

Taenk (Danimarca): 81/100

Altroconsumo (Italia): 81/100

Consumentenbond (Paesi Bassi): 8.3 / 10

Deco Proteste (Portogallo): 81/100

OCU (Spagna): 81/100

Which? (Regno Unito): 84/100

Come potete notare i punteggi sono di tutto rispetto, ovviamente nessuno smartphone è perfetto ma le valutazioni restituite sono comunque notevoli, tanto da aver portato Galaxy S23 Ultra in cima alle classifiche di tutte le associazioni dei consumatori partecipanti all’iniziativa, attestandosi come il miglior smartphone ad oggi, in ambito Android e non.

Le ragioni che hanno portato al successo dell’ultimo top di gamma dell’azienda sono diverse, partendo dall’ottimo display utilizzato (in pieno stile Samsung), passando per la fotocamera da 200 MP in grado di restituire scatti e video degni di nota, fino ad arrivare al capitolo batteria, che permette un’autonomia migliore rispetto alle generazioni passate.

A giocare un ruolo fondamentale ci sarebbe anche il processore del telefono in questione, quest’anno l’azienda ha infatti abbandonato il duopolio Qualcomm – Exynos a seconda del mercato di commercializzazione, dando l’opportunità anche agli utenti europei di beneficiare dell’ultimo processore di Qualcomm, appositamente personalizzato per lo smartphone in questione.

Insomma nonostante si tratti di un dispositivo dal prezzo per nulla trascurabile, anche al netto delle varie offerte di cui è stato e sarà protagonista, molti utenti hanno deciso e decideranno di affidarsi ciecamente alla soluzione proposta dal colosso coreano, sicuri di cadere comunque in piedi a prescindere dalle proprie esigenze e necessità.

