Samsung Galaxy S23 Ultra è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel 2023, oltre che uno di quelli con la scheda tecnica migliore ma ciò non esclude che possa presentare qualche problema e un esempio pare sia rappresentato da S Pen.

In Rete si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano un cattivo funzionamento di questo accessorio, che pare si disconnetta di tanto in tanto in modo del tutto casuale quando è in uso e viene estratto dal suo slot dedicato.

Un fastidioso problema per Samsung Galaxy S23 Ultra

Stando a quanto si apprende, per riconnettere S Pen allo smartphone è necessario inserire l’accessorio nello slot dedicato e ciò ovviamente rappresenta un vero limite alle potenzialità del pennino in ambito produttività.

Gli utenti che hanno riscontrato tale problema hanno anche trovato un paio di possibili rimedi temporanei per risolverlo, magari in attesa di un intervento definitivo da parte del team di sviluppatori del colosso coreano.

Il primo rimedio prevede l’accesso alle opzioni di S Pen attraverso il menu Funzionalità Avanzate all’interno delle Impostazioni e quindi la selezione del tasto con i tre puntini per poter poi resettare l’accessorio.

Un secondo rimedio invece si basa sull’abilitazione dell’opzione “Mantieni S Pen sempre connessa”, che pare venga disattivata di default dal sistema per risparmiare la batteria quando l’accessorio è inattivo per molto tempo. Per abilitare questa funzione è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Funzionalità Avanzate, selezionare S Pen e quindi Altre Impostazioni S Pen.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo problema ma la speranza di chi lo ha riscontrato è che il team di sviluppatori del colosso coreano possa in tempi brevi trovare una soluzione definitiva e quindi implementarla con un prossimo aggiornamento software.

