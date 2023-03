Il team di Google lavora oramai da un po’ di tempo a Google Play Giochi per PC, soluzione lanciata alla fine del 2021 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un modo per far funzionare i loro giochi mobile preferiti sui computer Windows.

Nei mesi successivi al lancio della versione beta di questo servizio, il colosso di Mountain View ha iniziato ad ampliare la sua disponibilità e in occasione del Google for Games Developer Summit ha annunciato alcuni miglioramenti e una sua più ampia diffusione in Europa.

Le novità in arrivo per Google Play Giochi per PC

Il team Google ha anche ampliato la possibilità per gli sviluppatori di giochi con una build mobile già esistente di esprimere interesse a partecipare a Google Play Giochi, spiegando che ciò è il risultato di una partnership stretta con Intel, anche se i giochi completamente ottimizzati forniranno ovviamente la migliore esperienza per gli utenti che vogliono giocare con i titoli Android su PC.

Gli sviluppatori di giochi che funzionano già bene su PC hanno la possibilità di manifestare il loro interesse (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e ciò registrerà anche il loro interesse ad accedere all’emulatore di Google Play Games su PC (che permette di distribuire APK di gioco per convalidare diverse configurazioni).

Inoltre Google ha anche pubblicato una checklist per aiutare gli sviluppatori che vogliono verificare se hanno completato tutti i passaggi necessari per avere i loro giochi supportati su PC (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Tra i titoli in arrivo sulla piattaforma Google ha citato Garena Free Fire, Ludo King e MapleStory M mentre al momento l’elenco dei Paesi europei in cui arriverà Google Play Giochi per PC non è stato ancora diffuso.

Ad ogni modo, pare che il colosso di Mountain View abbia intenzione di puntare sul serio su tale servizio.