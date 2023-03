OPPO Store si prepara alla Festa del Papà lanciando una nuova promozione. A partire da oggi e fino al prossimo 19 di marzo, infatti, per tutti gli acquisti sullo store sarà possibile beneficiare di 40 euro di sconto per ogni 300 euro di spesa. Da notare, inoltre, che, per l’occasione, OPPO ha predisposto anche alcuni bundle esclusivi dedicati a prodotti di grande interesse come il nuovo OPPO Find N2 Flip, da poco disponibile sul mercato. Vediamo i dettagli della promozione.

OPPO celebra la Festa del Papà con un’ottima promozione: ecco i dettagli

C’è tempo fino al prossimo 19 di marzo per sfruttare la nuova offerta dell’OPPO Store per la Festa del Papà. A disposizione degli utenti che effettueranno acquisti sullo store, infatti, ci sarà uno sconto di 40 euro (applicato automaticamente in carrello) per ogni 300 euro di spesa. Ad esempio, con un acquisto di 600 euro (importo raggiungibile anche considerando più prodotti) sarà possibile beneficiare di uno sconto immediato di 80 euro. La promozione si estende a tutto il catalogo di prodotti disponibili sullo store di OPPO.

In aggiunta, in occasione della Festa del Papà, ci sono promozioni aggiuntive. Per gli utenti, infatti, lo store ha predisposto una serie di bundle promozionali da acquistare a prezzo scontato:

Ricordiamo che gli acquisti sull’OPPO Store garantiscono l’accesso agli OPPO Points, per ottenere sconti immediati su altri prodotti, e la consegna gratuita (in 24 o 48 ore) per ordini superiore ai 99 euro. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alle offerte dell’OPPO Store per la Festa del Papà è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Scopri le offerte di OPPO per la Festa del Papà <<

