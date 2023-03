Dopo il test iniziato a ottobre 2022, ora sembra che la riprogettazione delle conferme di lettura di Google Messaggi si stia espandendo ampiamente raggiungendo molti più utenti.

In precedenza, un messaggio in una chat RCS passava attraverso gli stati testuali “Invio”, “Inviato”, “Consegnato” e “Lettura”, mentre con l’ultima riprogettazione Google Messaggi è passato al classico approccio tramite icone delle altre app di messaggistica.

Le nuove conferme di lettura di Google Messaggi sono in rollout per tutti

I messaggi RCS di Google Messaggi ora passano attraverso i seguenti stati: “Invio” (icona dell’orologio), “Inviato” (segno di spunta vuoto), “Consegnato” (due segni di spunta vuoti) e letto (due segni di spunta colorati). Pe le conversazioni di gruppo vengono invece mostrate le diciture “Visto da [x]” e “Letto da tutti”.

Un vantaggio di questo approccio è rappresentato dal fatto che le icone sono più universali del testo e non richiedono traduzioni.

La riprogettazione delle conferme di lettura era disponibile per pochi eletti alla fine di ottobre e successivamente per più utenti della versione beta di Google Messaggi, mentre a partire dai giorni scorsi la novità sta arrivando anche a coloro che utilizzano la versione stabile dell’app, quindi il feedback dei tester è stato tutto sommato positivo per Google.

