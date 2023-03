Google Messaggi è una delle app più popolari del Google Play Store per lo scambio di SMS, nonché porta di accesso ai messaggi RCS, e non manca di ricevere le dovute cure da parte del team di sviluppo del colosso di Mountain View: nel momento in cui scriviamo, è finalmente partito il roll out del nuovo selettore di immagini.

Nuovo selettore di immagini per Google Messaggi (Beta)

Per risalire al momento esatto di avvio della fase di test di questa novità è necessario riavvolgere il nastro fino al mese di novembre dello scorso anno; insomma, il colosso californiano si è mosso senza particolare fretta e adesso è giunto a ritenere i tempi finalmente maturi per ampliarne la disponibilità: a partire dall’ultimo aggiornamento del ramo beta di Google Messaggi, cresce sensibilmente il numero di utenti che possono servirsi del rinnovato selettore di immagini con impostazione verticale.

Come potete vedere chiaramente dagli screenshot riportati di seguito, il selettore di immagini di Google Messaggi abbandona il precedente layout a carosello in favore di un orientamento in verticale, con le immagini inserite in una più comoda griglia. Quest’ultima si può scorrere in verticale, ma anche espandere con uno swipe verso l’alto che offre accesso immediato alle anteprime di ben 15 immagini. La versione precedente presentava anteprime di dimensioni maggiori, ma ogni schermata non poteva contenerne più di sei. Quanto al resto dell’impostazione, sul lato sinistro rimane subito accessibile un’anteprima in tempo reale della fotocamera, mentre subito accanto è presente una scorciatoia per accedere rapidamente alle cartelle; l’immagine più recente viene mostrata subito sotto in un’anteprima di dimensioni maggiori. Continuando a scorrere, si guadagna accesso ai FAB (floating action button) dedicati a fotocamera e cartelle nell’angolo in basso a destra.

Come ottenere la versione più recente di Google Messaggi

Questo restyling del selettore di immagini dell’app di Google era stato abilitato per la prima volta nel mese di settembre, mentre i primi utenti avevano iniziato a riceverlo un mese più tardi; adesso, dopo il rilascio del nuovo aggiornamento beta (messages.android_20230224_04_RC00.phone.openbeta_dynamic), la novità risulta visibile su un crescente numero di smartphone della serie Pixel; al contempo, sembra in crescita anche la disponibilità del rebrand delle chat RCS.

La versione più recente di Google Messaggi è già scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

