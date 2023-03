Torniamo ad occuparci di HONOR Magic5 Lite 5G, il nuovo smartphone di fascia media lanciato dal produttore cinese la scorsa settimana e che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tanti utenti.

Stiamo parlando, infatti, di uno smartphone che si caratterizza per un design curato sin nei minimi particolari e che può contare su una dotazione tecnica in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

E una conferma di ciò ci viene fornita dalla sua scheda tecnica:

Dimensioni: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

Peso: 175 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1.080 x 2.400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Luminosità massima: 800 nit Spazio colore: 100% DCI-P3 Regolazione luminosità: 1920 Hz Certificazione TÜV Rheinland (basso livello di luce blu) Protezione con vetro da 0,65 mm ad ampio rinforzo (resiste fino a 900 Mpa)

SoC: Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

RAM: 6 GB, espandibili di altri 5 GB con HONOR RAM Turbo

Spazio di archiviazione: 128 GB

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 64 megapixel (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel (f/2.2) Sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) Registrazione video: 1080p a 30 fps

Fotocamera anteriore: sensore da 16 megapixel (f/2.45)

Audio: mono, certificazione Hi-Res Audio (anche wireless)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G NR (SA e NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, prossimità

Metodi di sblocco: lettore delle impronte digitali (ottico, sotto al display), riconoscimento 2D del volto

Batteria: 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 40 W (HONOR SuperCharge)

Sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

HONOR Magic5 Lite 5G in bundle con altri prodotti

Sullo store ufficiale di HONOR gli utenti interessati ad acquistare HONOR Magic5 Lite 5G hanno la possibilità per una settimana di usufruire di un’interessante promozione, in virtù della quale potranno avere anche altri prodotti in bundle ad un prezzo speciale, oltre che degli accessori in omaggio.

In particolare, usufruendo di tale promozione sarà possibile avere lo smartphone in versione 6/128 GB a 369 euro e scegliere tra:

HONOR Watch GS 3 Midnight Black a 119,90 euro (invece di 169,90 euro)

HONOR Earbuds 3 Pro White a 99,90 euro (invece di 149,90 euro)

HONOR SuperCharge Power Adapter a 19,90 euro (invece di 29,90 euro)

Gli accessori in omaggio, invece, sono i seguenti:

HONOR SuperCharge Power Adapter

HONOR Magic5 Lite Phone Case

HONOR Band 7 Meteorite Black

Servizio di protezione dello schermo 1 volta in 6 mesi

Se volete approfittare di tale promozione, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista HONOR Magic5 Lite 5G con prodotti in bundle e accessori in omaggio

