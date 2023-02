Nella mattinata italiana, OnePlus ha presentato sul mercato di casa, ovvero quello cinese, il nuovo OnePlus Ace 2, rendendo ufficiale uno smartphone che tra poche ore verrà presentato in India con il nome di OnePlus 11R.

Questa ufficialità ci permette di conoscere tutti i segreti di uno smartphone che si configura come dispositivo molto interessante ma che, probabilmente, rischia di andarsi a sovrapporre con il OnePlus 10T, smartphone presentato appena cinque mesi fa e dotato di specifiche decisamente sovrapponibili con il nuovo arrivato (in linea di massima cambiano il display e qualcosa nelle fotocamere).

OnePlus Ace 2/11R conferma tutte le indiscrezioni

A conferma della marea di indiscrezioni sul suo conto, e in pieno rispetto delle previsioni, OnePlus ha presentato un nuovo smartphone di fascia alta che arriva sul mercato cinese con il nome di OnePlus Ace 2 e sul mercato indiano di OnePlus 11R.

Dal punto di vista estetico, lo smartphone è chiaramente ispirato dal top di gamma 2023 del brand, ovvero quel OnePlus 11 già ufficiale in Cina e che si appresta ad arrivare qui in Italia tra poche ore.

La parte anteriore è invece caratterizzata dalla presenza di un ampio display AMOLED 3D (curvato ai bordi) da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K (intermedia tra Full HD e Quad HD) e refresh rate variabile da 40 a 120 Hz, sotto al quale si cela un lettore ottico delle impronte digitali. Il display è sporcato dal foro circolare (centrato) che ospita una fotocamera da 16 megapixel, priva di autofocus.

Ci spostiamo al posteriore e proseguiamo l’analisi del comparto fotografico, altra caratteristica distintiva dello smartphone, ereditata direttamente dal fratello maggiore. Anche OnePlus 11R ha un oblò circolare, decentrato sulla sinistra e raccordato con il frame laterale, che ospita le tre fotocamere e il singolo flash LED, collocati sui quattro vertici di un quadrato; manca, però, la co-ingegnerizzazione con HASSELBLAD.

Per quanto concerne la scelta dei sensori, il principale è l’IMX890 di Sony da 50 megapixel stabilizzato otticamente; esso è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. A completare il comparto multimediale, troviamo l’audio stereo che pompa attraverso due speaker.

Le prestazioni non saranno un problema, tanto in termini di potenza pura quanto in termini di connettività: OnePlus ha infatti dotato 11R e Ace 2 dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, uno dei SoC meglio riusciti degli ultimi anni, capace di offrire prestazioni al top a tutto tondo, avendo potenza da vendere e ottime doti in termini di connettività.

Infine, lo smartphone è dotato di una batteria (doppia cella) da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 100 W (SUPERVOOC), capace di compiere una ricarica completa in appena 25 minuti, secondo quanto pubblicizzato dall’azienda.

Differenze tra modello indiano e modello cinese

Come anticipato, i due smartphone arrivano con nomi diversi ma sono formalmente lo stesso prodotto; dallo scorso anno, il produttore cinese ha preso in prestito da OPPO la gamma “Ace”, rispolverandola e proponendo sotto quel marchio una gamma di smartphone a metà strada tra i Nord e i modelli della serie numerata.

Le differenze tra OnePlus 11R e OnePlus Ace 2 si concentrano quasi esclusivamente nella dotazione di memorie che affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Se, come di consueto, sul mercato cinese arrivano varianti decisamente pompate per quanto concerne i quantitativi di memoria, sul mercato indiano arrivano varianti meno esasperate, con il chiaro obiettivo di contenere i costi.

OnePlus 11R arriva con 8 o 16 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione; il gemello OnePlus Ace 2, invece, arriva con 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. In entrambi i casi, le memorie RAM sono le velocissime LPDDR5X e le memorie dello spazio di archiviazione sono le UFS 3.1, leggermente più lente rispetto alle UFS 4.0 che, come tendenza, troviamo a bordo dei top gamma 2023.

Un’altra differenza degna di nota risiede nel software che troviamo a bordo dei due smartphone. Non è un mistero il fatto che OnePlus e OPPO siano, ormai, una cosa sola e in Cina, OnePlus, è solita dotare i propri smartphone dell’interfaccia personalizzata di OPPO, relegando la OxygenOS al di fuori dei confini cinesi: pertanto, OnePlus Ace 2 arriva con a bordo la ColorOS 13 mentre OnePlus 11R arriva con a bordo la OxygenOS 13; in entrambi i casi, si tratta comunque di una personalizzazione di Android 13.

Scheda tecnica completa dei due smartphone

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa di OnePlus 11R e OnePlus Ace 2.

Dimensioni: 163,4 x 74,3 x 8,7 mm

x x Peso: 204 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (frame laterale) Display: 3D AMOLED da 6,74” con risoluzione 1,5K (1240 x 2772 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile da 40 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 1100 nit Luminosità di picco: 1450 nit Gamma di colori: 100% DCI-P3 HDR10+

da con risoluzione (1240 x 2772 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 16 GB (OnePlus 11R) e 12 o 16 GB (OnePlus Ace 2), LPDDR5X

o (OnePlus 11R) e o (OnePlus Ace 2), LPDDR5X Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (OnePlus 11R) e 256 o 512 GB (OnePlus Ace 2), UFS 3.1

o (OnePlus 11R) e o (OnePlus Ace 2), UFS 3.1 Fotocamera posteriore: tripla con flash LED singolo Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione da 50 MP , apertura f/1.8, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Omnivision OV08D10) da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Zoom: digitale 10x (niente zoom ottico) Risoluzione massima video: 4K a 60 fps (con OIS, 1080p a 60 fps )

con flash LED singolo Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.4) con HDR

(f/2.4) con Audio: stereo (doppio speaker), doppio microfono , Dolby Atmos

(doppio speaker), , Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA e NSA)/4G/3G/2G, VoLTE

(due Nano-SIM), (SA e NSA)/4G/3G/2G, Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP e LE), GPS , NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), (A2DP e LE), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola , luce ambientale (intensità e temperatura colore)

, , , , (intensità e temperatura colore) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 13 personalizzato con la OxygenOS 13 (OnePlus 11R) o con la ColorOS 13 (OnePlus Ace 2)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di OnePlus Ace 2 e OnePlus 11R

I nuovi OnePlus 11R e OnePlus Ace 2 arrivano nelle due colorazioni Black e Glacier Blue. Il modello destinato al mercato cinese risulta già preordinabile, con le vendite che inizieranno il prossimo 13 febbraio.

Passando ai prezzi, ecco quanto costa OnePlus Ace 2 in tutte e tre le configurazioni di memoria in cui viene proposto:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 385 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 385 euro al cambio attuale) Configurazione 16+256 GB al prezzo di 3099 yuan (circa 426 euro)

al prezzo di (circa 426 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 481 euro)

Aggiorneremo l’articolo nel pomeriggio, subito dopo la presentazione di OnePlus 11R, includendo i prezzi e la disponibilità dello smartphone sul mercato indiano. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, lo smartphone non dovrebbe arrivare in Italia.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere in questo mese e L’evento di lancio di OnePlus 11 inizia a prendere forma: ecco i nuovi dettagli