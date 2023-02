Se state cercando un nuovo smartphone Android o altri prodotti tech, potreste dare uno sguardo alle proposte Tech Weeks, che offrono sconti fino al 50% su tanti dispositivi. Le offerte riguardano diversi smartphone del robottino, ma toccano anche le categorie wearable, TV, informatica ed elettrodomestici.

Le migliori offerte Tech Weeks disponibili

Le offerte Tech Weeks sono disponibili su eBay e mettono a disposizione tanti prodotti scontati, tra i quali spiccano diversi smartphone Android. Tra i modelli più interessanti possiamo citare Motorola Moto G72 6-128 GB e Samsung Galaxy A33 5G, ma ce ne sono molti altri.

Motorola Moto G72 è un prodotto di fascia media lanciato con un prezzo di listino un po’ troppo alto, ma ora potete acquistarlo a una cifra di gran lunga più intrigante. Offre un display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, e un SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD). A bordo una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e Macro Vision da 2 MP, e una fotocamera frontale da 16 MP. Niente 5G, ma sono comunque disponibili 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Moto G72 è stato lanciato a 319,90 euro, ma è disponibile in offerta su eBay a 174,90 euro nella colorazione Meteorite Black. Potete acquistarlo seguendo il link qui in basso:

Se preferite il mondo Samsung e la One UI, allora potreste considerare Galaxy A33 5G, che nonostante il vicino lancio del successore può dire ancora la sua grazie a un prezzo favorevole. Lo smartphone dispone di schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e di un SoC Exynos 1280 octa core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Sul retro c’è una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP, sensore macro da 5 MP e sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre per i selfie un sensore da 13 MP. Presenti 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

Samsung Galaxy A33 5G è stato lanciato un annetto fa a 389,90 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta a 249 euro nella colorazione Awesome Black. Se siete interessati potete cliccare qui sotto:

Come detto, su eBay ci sono tante altre offerte Tech Weeks, tra le quali possiamo segnalarvi:

Per scoprire tutti gli sconti a disposizione sul sito, potete cliccare sul link qui in basso:

