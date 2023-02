Spesso può succedere che gli smartphone presentino problemi di gioventù, ma accade anche che alcuni bug possano presentarsi nel corso del tempo, i nuovi Samsung Galaxy S23 sembravano inizialmente esenti da particolari problemi, così come gli ultimi Google Pixel 7 che, a differenza dei predecessori, hanno goduto di un lancio sul mercato senza manifestare particolari problemi.

Come detto però, tutto può succedere e nessuno è completamente immune dai problemi, oggi vi riportiamo due problematiche, segnalate dagli utenti sul web, riguardanti gli smartphone sopra citati.

Alcuni Galaxy S23 Ultra non hanno accesso a internet se connessi ad una rete Wi-Fi

Partiamo con l’attuale top di gamma di Samsung, secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, sembra che diverse unità di Galaxy S23 Ultra manifestino un problema di connettività: nello specifico sembra che diversi smartphone non abbiano accesso alla rete quando connessi ad una rete Wi-Fi.

Il dispositivo si connette regolarmente alla rete Wi-Fi, salvo non essere in seguito dotato di connessione a internet; anche nei casi in cui la connessione è presente, sembra che non duri a lungo. Tale problematica sembra manifestarsi esclusivamente sulla variante Ultra della famiglia di smartphone, non manifestandosi quindi sugli altri due dispositivi.

Sembra che alcuni utenti abbiano avuto successo nel tentativo di porre rimedio alla questione disabilitando il Wi-Fi 6 e il protocollo di crittografia WPA3, altri invece a seguito di un ripristino del dispositivo; c’è anche chi però ha suggerito di disabilitare l’indirizzo MAC casuale e di passare all’indirizzo MAC del telefono predefinito.

Samsung sembra essere a conoscenza del problema, nonché al lavoro per trovare una soluzione. Non è dato sapere quando l’azienda sarà in grado di rilasciare un fix per gli utenti colpiti da questo bug che, per il momento, sono costretti ad affidarsi interamente ai dati mobili.

Un video YouTube forza il riavvio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Il secondo bug di cui vi parliamo è un po’ più strano del precedente, anche se in realtà non del tutto inedito visto che, nel corso degli anni, situazioni del genere si sono già manifestate con dispositivi diversi.

Il video che potete vedere poco sopra, se aperto nell’app di YouTube, sembra essere responsabile del riavvio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro senza che l’utente possa fare alcunché per impedirlo; stando infatti a quanto riportato su Reddit e in seguito condiviso da Mishaal Rahman su Twitter, gli smartphone sopra citati subirebbero un riavvio spontaneo una volta avviata la riproduzione del contenuto in questione.

Alcuni riportano la medesima problematica anche con gli smartphone della serie precedente, ma non sembra qualcosa di molto diffuso, rispetto agli attuali flagship di Google; oltre al riavvio in sé, alcuni utenti lamentano anche la perdita della connettività, che dovrebbe però risolversi in seguito ad un ulteriore riavvio del sistema.

Qualora dunque doveste ricevere il video in questione da qualche amico bontempone, sapete a cosa andate incontro.

