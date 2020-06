Probabilmente vi sarà capitato di sentire parlare di quelle stringhe di messaggi o file che è possibile inviare ad altri utenti per far riavviare il loro iPhone e pare che ci sia un problema simile anche nel mondo Android.

In questo caso si tratta di un’immagine che, se impostata come sfondo di alcuni smartphone Android, è capace di farli letteralmente “impazzire” (lo sfondo è quello che abbiamo inserito qui sotto, ma vi consigliamo vivamente di non scaricarlo e applicarlo).

Un’immagine fa bloccare tanti smartphone Android

Ieri Ice Universe su Twitter ha pubblicato un’immagine, precisando che se viene impostata come sfondo (prevalentemente sugli smartphone Samsung) può mandare in crash lo smartphone. E se vi state chiedendo cosa sia in grado di fare, ecco un breve video dimostrativo:

Pure gli smartphone di altri produttori potrebbero avere questo problema anche se, stando alle segnalazioni, quelli di OnePlus sembrano essere immuni.

Ebbene, stando a quanto rivelato da Dylan Roussel di 9to5google, il problema riguarda lo spazio colore di tale immagine: solitamente Android vuole visualizzare un’immagine con spazio colore sRGB ma questa usa l’RGB (e Android 10 non la converte nel formato che preferisce)

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questo thread e, allo stesso tempo, vi raccomandiamo di fare attenzione a questa immagine e di non provare a impostarla come sfondo per evitare guai seri.