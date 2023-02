Mentre la gamma Redmi Note 12 si fa attendere per il mercato europeo, vale certamente la pena dare un’occhiata all’offerta di oggi riguardante Redmi Note 11 Pro 5G, uno smartphone di fascia media perfetto per chi non vuole esagerare con la spesa e desidera un prodotto equilibrato e con una capiente batteria.

Redmi Note 11 Pro 5G in offerta con un interessante coupon

Trovare uno smartphone Android di fascia media è sempre più difficile: non certo per la mancanza di alternative, ma per la grande quantità di modelli a disposizione sul mercato. Uno dei più validi sulla sua fascia di prezzo è Redmi Note 11 Pro 5G, uno smartphone lanciato al prezzo di partenza di quasi 400 euro ma ora disponibile a una cifra decisamente più interessante.

Lo smartphone mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 octa core, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Niente male la connettività, con 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore e una anteriore da 16 MP integrata con foro nel display: sul retro prendono posto sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W. Il dispositivo Redmi ha debuttato con la MIUI 13, ma la versione 14 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Redmi Note 11 Pro 5G è stato lanciato in Italia nel mese di marzo 2022 al prezzo consigliato di 379,90 euro (6-128 GB) e 399,90 euro (8-128 GB). Su eBay è in offerta proprio quest’ultima versione al prezzo di 278,10 euro: per arrivare a questa cifra non dovete fare altro che sfruttare il coupon PIT10PERTE2023, che offre un ribasso del 10%. Potete digitarlo direttamente nel campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello.

Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere all’acquisto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

