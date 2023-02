Dopo aver annunciato all’inizio dell’anno la roadmap dell’aggiornamento ad Android 13 per il Q1 2023, OPPO ritorna sull’argomento andando a confermare quali smartphone riceveranno la nuova versione di Android a partire da questo mese.

L’aggiornamento ad Android 13 di OPPO porta la ColorOS 13 su tutti gli smartphone compatibili, con una nuova interfaccia basata sull’ultima iterazione del robottino verde e che introduce diverse novità come modifiche grafiche, l’Always On Display e miglioramenti per il multitasking e la gestione della privacy e della sicurezza.

Questi smartphone di OPPO riceveranno a breve Android 13

Attualmente il brand cinese sta rilasciando a scaglioni l’aggiornamento alla ColorOS 13 in versione beta per questi dispositivi:

OPPO F21s Pro 5G

OPPO F19s

OPPO F19

OPPO A77s

OPPO F19 Pro (a partire dal 14 febbraio 2023)

Per questo riguarda la versione stabile, al momento il produttore rilascerà nel corso del mese o ha già rilasciato l’aggiornamento per i seguenti dispositivi:

OPPO Find X2

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO F21s Pro 5G

OPPO F21 Pro 5G

OPPO F19 Pro

OPPO K10 5G

OPPO K10

OPPO A96

OPPO A76

OPPO A74 5G

A partire dal 22 febbraio 2023 l’aggiornamento arriverà in versione stabile anche per OPPO F19s, OPPO F19 e OPPO A77s.

