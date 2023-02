Se state cercando un nuovo paio di cuffie true wireless e non avete intenzione di spendere cifre troppo alte, potreste dare un’occhiata alle Redmi Buds 4 Pro in offerta su Amazon. Si tratta di cuffie perfette se non volete andare sopra i 100 euro, ma non volete comunque rinunciare alla qualità.

Redmi Buds 4 Pro in offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Pro sono state presentate lo scorso maggio insieme alle sorelle Redmi Buds 4 e a diversi altri prodotti a marchio Xiaomi, come gli smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro+ e la smartband Xiaomi Smart Band 7. Sfoggiano un design in-ear con colorazione nera opaca, perfetta per evitare impronte, e una scheda tecnica di ottimo livello se rapportata al prezzo finale (soprattutto a quello scontato): a bordo abbiamo il chip 1565AM (largamente superiore a quello delle sorelle minori), Hi-Res Audio Wireless, la connettività Bluetooth 5.3, una cancellazione attiva del rumore che arriva fino a 43 dB e la certificazione IP54 (che consente l’uso durante l’attività fisica).

L’autonomia si spinge fino a 5 ore con ANC attivo, fino a 8 o 9 ore con ANC disattivato e fino a 20 o 36 ore comprendendo le ricariche della custodia (con o senza ANC rispettivamente). La ricarica di quest’ultima avviene in circa un’ora e mezza tramite il cavo USB Type-C in dotazione. Sul Google Play Store è disponibile l’app gratuita Xiaomi Earbuds, che permette di controllare alcune funzionalità delle cuffie, come cancellazione del rumore e gesture, e procedere ad eventuali aggiornamenti software.

Le Redmi Buds 4 Pro sono state lanciate al prezzo consigliato di 99,99 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto di più del 30%, a 69,48 euro nella colorazione Midnight Black. Se siete interessati vi lasciamo al link diretto per procedere:

Acquista Redmi Buds 4 Pro in offerta

