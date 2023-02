Negli ultimi mesi Android Auto ha senza dubbio ricevuto più attenzioni da parte del team di sviluppatori di Google e il rilascio di aggiornamenti per la piattaforma si è fatto via via più costante.

E così, a distanza di qualche giorno dal rilascio della versione 8.9 stabile, il colosso di Mountain View si è subito messo al lavoro sulla release successiva e nelle scorse ore è arrivata la versione 9.0 beta.

Le novità della versione 9.0 beta di Android Auto

Non aspettatevi rivoluzioni da tale nuova versione, in quanto pare che le principali modifiche introdotte con essa da parte degli sviluppatori siano relative al codice e, pertanto, non visibili direttamente per gli utenti.

In sostanza, il team di Google continua il lavoro di ottimizzazione della nuova interfaccia Coolwalk e delle varie funzionalità introdotte nelle scorse settimane, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Ricordiamo a tale proposito che Android Auto è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti una sorta di compagno di viaggio intelligente, appositamente realizzato con l’obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada e sfruttare Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per rimanere in contatto con i propri parenti e amici.

La nuova interfaccia di Android Auto si caratterizza per un design semplificato e dotato di ampi pulsanti, oltre che del supporto ai comandi vocali, consentendo agli utenti di usare le loro app preferite dal telefono mentre sono alla guida.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima la versione 9.0.1307 beta di Android Auto potete scaricare il relativo file APK da APK Mirror e quindi installarlo manualmente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: