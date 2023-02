Non sono tanti gli smartphone Android che possono combinare specifiche tecniche di fascia alta e compattezza, e tra questi spicca Xiaomi 12. Lo smartphone torna in offerta a un ottimo prezzo nella versione 8-256 GB, quindi potrebbe essere arrivato il momento di acquistarlo: pensate che viene proposto a meno di metà prezzo.

Xiaomi 12 8-256 GB torna in promozione a meno di metà prezzo

Xiaomi 12 è uno smartphone di fascia alta che costituisce il modello intermedio della gamma, completata da Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che viene affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). Offre un display OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1100 nit, Dolby Vision e HDR10+: la diagonale contenuta e i bordi sottili rendono Xiaomi 12 uno smartphone adatto a chi vuole stare alla larga dai “padelloni”, anche se esistono modelli più piccoli (come il recente Samsung Galaxy S23).

Il comparto fotografico di Xiaomi 12 include quattro fotocamere in tutto: per selfie e videochiamate abbiamo una fotocamera singola da 32 MP, integrata in un piccolo foro nello schermo, mentre sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (Sony IMX766), ultra-grandangolare da 13 MP (con 123° di FoV) e sensore da 5 MP per zoom (2x ottico) e macro. La connettività è completa (ad eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm) e comprende 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida con cavo da 67 W e quella wireless da 50 W. Lo smartphone ha accolto lo scorso gennaio l’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 13.

Xiaomi 12 è stato svelato in Cina a fine dicembre 2021, ma è stato lanciato sul mercato italiano nel mese di marzo 2022: la versione da 8-256 GB, che risulta attualmente in offerta, ha debuttato nel nostro Paese al prezzo consigliato di 899,90 euro. Potete acquistarla su eBay a meno di metà prezzo, a 439 euro con spedizione compresa. La proposta riguarda sia la variante Grey sia quella Blue, ma con quantità molto limitate di pezzi. Il venditore è lo stesso e può vantare migliaia di feedback positivi. Offre pagamento PayPal (con tre rate mensili, eventualmente) e le garanzie del programma eBay Premium. Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso, mentre per indecisioni avete a disposizione la nostra recensione.

Acquista Xiaomi 12 8-256 GB in offerta (Grey)

Acquista Xiaomi 12 8-256 GB in offerta (Blue)

