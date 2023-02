Meta sta aggiornando gli strumenti di trasparenza degli annunci di Facebook con l’obiettivo di incrementare la trasparenza su come l’apprendimento automatico sceglie quali annunci mostrare agli utenti quando utilizzano il social.

In quest’ottica Meta sta rilasciando un aggiornamento dello strumento che offre agli utenti di Facebook la possibilità di comprendere perché vedono un determinato annuncio.

A breve quanto l’utente toccherà sulla voce “Perché vedo questo annuncio?” relativamente a un’inserzione pubblicitaria verrà mostrata una spiegazione aggiornata in merito a come Meta utilizza l’apprendimento automatico per decidere quali annunci mostrare.

La società spiega che l’attività dell’utente sia all’interno che all’esterno delle sue piattaforme, come ad esempio il gradimento di un post sulla pagina Facebook di un amico o l’interazione con il sito Web sportivo preferito, possono informare i modelli di apprendimento automatico che Meta utilizza per modellare e fornire annunci più pertinenti per l’utente.

Pedro Pavón di Meta ha affermato che in questo modo la società si impegna a utilizzare i modelli di apprendimento automatico in modo responsabile aggiungendo che l’essere trasparenti su come l’azienda utilizza il machine learning è essenziale perché garantisce che le persone siano consapevoli che questa tecnologia fa parte del sistema pubblicitario di Meta e permette loro di comprendere i tipi di informazioni che l’azienda sta utilizzando.

Lo strumento aggiornato verrà distribuito prima su Facebook, tuttavia Meta prevede di portarla anche su Instagram in futuro.

