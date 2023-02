Meta potrebbe avere in mente di offrire agli utenti la verifica a pagamento come Twitter per le sue piattaforma social, in quanto sono emersi dei riferimenti nel codice nell’app di Instagram.

Meta starebbe sviluppando la verifica a pagamento per Instagram e Facebook

Il reverse engineer Alessandro Paluzzi ha condiviso alcuni frammenti del codice dell’app Instagram che includono le righe “IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” e “FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” che sembrano riferirsi ai segni di spunta blu che gli utenti verificati otterrebbero a pagamento per Instagram e Facebook. L’acronimo “IDV” è noto in ambito di verifica dell’identità.

Secondo quanto riferito lo sviluppatore avrebbe anche scoperto un frammento di codice che fa riferimento a un nuovo tipo di abbonamento, sebbene non sia chiaro se sia direttamente collegato alla verifica a pagamento.

Se Meta stesse davvero sviluppando la verifica a pagamento, dovrebbe trovare un modo per non ripetere l’errore commesso da Twitter, poiché gli utenti di Instagram potrebbero affrettarsi a far verificare i propri profili, considerando quanto sia difficile attualmente ottenere un badge blu sull’app, al punto che esiste persino un mercato nero per ottenere la spunta blu accanto al nome del proprio account. TechCrunch afferma che Meta ha scelto di non commentare la scoperta di Paluzzi.

