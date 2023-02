La nuova interfaccia Coolwalk introdotta da Google in Android Auto è generalmente apprezzata dagli utenti della piattaforma, tuttavia alcuni lamentano che Android Auto non sfrutta appieno lo schermo dell’infotainment, ma questo non sembra essere un problema di Google.

Il fatto che su alcuni infotainment Android Auto non utilizza tutto il display probabilmente non è dovuto al software di Google, ma a un errore da parte della casa automobilistica per quanto riguarda i dati tecnici fondamentali dei display.

Non è colpa di Google se Android Auto non utilizza l’intero schermo dell’infotainment

Se l’infotainment è stato impostato in origine per condividere solo il 75 percento dello schermo con Android Auto, non c’è molto che l’utente o Google possa fare.

In linea di massima la distribuzione del nuovo software dipende molto anche dai veicoli, come ha comunicato Google qualche giorno fa, inoltre Android Auto Coolwalk è ancora un cantiere aperto, quindi l’esperienza può variare molto da un veicolo a un altro, considerando la quantità di infotainment diversi presenti nelle auto.

Recentemente la versione 8.9 di Android Auto ha raggiunto il canale stabile, inoltre è stato individuato un tema chiaro per Coolwalk.